桃園第二輪疫苗施打首日超順　800人預約來793人接種

▲市長鄭文燦視察社區接種站運作情形。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

超順！報到率幾近百分百。桃園市於16日起至22日施打疫苗預約平台的民眾，市長鄭文燦視察社區接種站運作情形表示，桃園有31個社區接種站為市民朋友服務，預計可施打10萬人。桃園區龍鳳里里長黃進仕說，中興國中疫苗接種站，今天服務64歲以下的市民朋友，主要施打A Z疫苗，預約有800人，到場施打有793人。

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▲桃園第二輪疫苗預約施打首日超順，報到率百分百。（圖／黃進仕提供）

市長鄭文燦表示，桃園在這波第二輪疫苗預約施打，有31個社區接種站為市民朋友服務，預計可施打10萬人；而第三輪COVID-19疫苗施打，市府也規劃新增體育大學林口體育館及陸軍專科學校作為社區接種站。在推動疫苗接種工作的過程，市府秉持精準、有序、友善的施打原則，希望提供市民朋友最好的健康服務，也期待疫苗普及、疫情早日收斂，讓台灣更平安，並祝福大家平安健康。

鄭市長也說，接種第一劑疫苗後一段時間即會產生保護力，可預防感染及重症的風險，預計接種後間隔10週可接種第二劑；此外，已接種者除了保留疫苗接種紀錄卡外，也可下載健保快易通APP，內建的健康存摺涵蓋就醫、用藥、篩檢及接種資料，便於大家查詢。

而有關全國疫苗覆蓋率，桃園接種率高，截至昨（15）日為止，不論65歲以上或75歲以上的長者接種率皆是六都之冠，相信桃園7月底可達成覆蓋率25%的目標。

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