全民發放5千元消費券？鄭文燦：可討論但先執行分類紓困

▲針對台南市議員謝龍介提議向中央爭取短期內發放每人5000元消費券以振興經濟，台南市長黃偉哲簽名承諾；桃園市長鄭文燦表示，如何把錢用的有效，這部分可以討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台南市議員謝龍介邀市長黃偉哲向中央提案，發放每人5000元消費券以振興經濟，黃偉哲承諾爭取；對此，桃園市長鄭文燦表示，如果採取全體不分貧富方式發放，到底對振興經濟效果有多大，對弱勢照顧效果有多大，這部分可以來評估與討論。

鄭文燦指出，目前政府的紓困案有按照產業別與個人的職業或身分發放，我看到的情況是比去年大概多了一倍，包括擴大急難紓困、勞工紓困貸款、職業工會紓困補助等，預估820萬人受益，大概是全體國民的三分之一。如要採取全體不分貧富方式發放，到底對經濟振興的效果有多大，對弱勢照顧的效果多大，這部分應該來評估。

▲桃園市長鄭文燦14日指出，如何把錢用的有效，對於弱勢照顧更有效，這部分可以討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，謝龍介議員或是黃偉哲市長都是好意，希望通通有獎，希望每個人都得到5000元補助，但在疫情振興階段，如何把錢用的有效，照顧到疫情期間受到影響，因而生活困難的個人或是企業，這部分則可以討論。

此外，有些國家也採取類似補助方式，如美國採取每個人2000元美金補償方式，到底要分類別好，還是不分類別好，我認為是可以討論的。這段時間已做的，包括820萬人受益，各類別的部份，我認為這個應該先完成，完成之後，如果社會上覺得還不夠，則可以再討論。

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