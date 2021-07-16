快訊／北車誠品店員染疫！新北公布2確診足跡　新店家樂福、瑞芳老街

▲新北市公布7/16最新確診者足跡。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增29例COVID-19本土病例，台北14例、新北11例，另確診個案中新增4例死亡。針對新北市新增11例，市長侯友宜下午公布數據，三重4例、新莊2例、板橋2例、新店1例、永和1例、中和1例。

新北市衛生局也公布確診者公共場所足跡，案15457（北車誠品店員），7月14日17:30-18:00去過家樂福新店店；案15469，7月11日14:50-16:00在瑞芳祈堂老街步道。

指揮中心表示，個案分布以台北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,727,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,710,974例排除)，其中15,378例確診。2020年起累計763例COVID-19死亡病例，其中755例本土，個案居住縣市分布為新北市379例、台北市289例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

