醫爭混打被「已讀不回」將發起連署　陳時中：我不是天天都在回？

記者嚴云岑／台北報導

醫師公會6月發聲明爭取AZ混打mRNA疫苗，遲遲未獲指揮中心回應，醫師蘇偉碩決定針對「已讀不回」發起連署，維護醫師尊嚴。對此，陳時中今（16）日在記者會上表示，「我們不是天天都在回嗎？」坦言疫苗分配涉及安全性與公平性，目前正在積極研判中。

「都24天了，陳時中還是『已讀不回』！」醫師公會全聯會早在6月22日就發布聲明，提到多數醫護人員第一劑疫苗都是接種AZ，若兩劑均打AZ，對變種病毒的保護力略顯不足，因此希望第二劑可以選擇RNA疫苗。由於遲遲未等到指揮中心的回應，因此醫師蘇偉碩便決定發起連署，維護醫師專業的尊嚴。對此，指揮中心指揮官回應了。

醫師公會全聯會6月22日發布的聲明指出，5月中旬以來，國內確診個案急速增加，第一線醫事人員冒著高度感染風險照顧民眾健康，目前醫護普遍接種了第一劑疫苗，且以AZ為主，根據指揮中心計畫，若第一劑接種AZ，第二劑仍須接種同款疫苗，「尚未開放混打疫苗。」

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陳時中今日在記者會被問及「已讀不回」一事時訝異表示，「每天這題大家幾乎都會問啊」、「我們不是天天都在回嗎？」他補充說明，疫苗混打牽涉到安全性與分配公平性，因此才需要多方考慮，指揮中心也有請專家針對國際資料和本土資料做多方判讀，希望再有科學證據前提下，幫國人增加保護力。

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