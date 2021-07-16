安心即時上工渡難關！花蓮再爭取1540職缺　放寬資格延工時

▲▼花蓮縣政府再爭取「安心即時上工計畫」職缺，協助民眾渡過防疫難關。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央流行疫情指揮中心8日宣布延長全國3級警戒至26日，近一個多月以來嚴重影響全國產業發展，許多業者因疫情延燒而歇業，花蓮縣長徐榛蔚特15日記者會與社會處長陳加富針對「安心即時上工計畫」進行說明，花蓮縣爭取到1540個職缺，並放寬申請資格，不限投保資格都能申請上工，且延長工時。

社會處長陳加富說，疫情持續衝擊各行各業，影響勞工就業權利，並打亂就業市場，花蓮縣政府安心上工第二梯次核定縣府1540個職缺，自6月11日開始受理登記，並於6月18日受理放寬資格之民眾，截至7月14日進用人數869人，中央補助經費計1億2214萬8000元，第一梯次共錄取936人，上工率高達九成，實施期間自即日起至2022年6月30日。

也由於防疫為迫切需要，花蓮縣政府特別將進用人力執行簡易防疫工作，如量測體溫、協助實名制及環境消毒、清潔維護、文書整理、關懷弱勢族群服務與公共衛生等工作。

目前即時安心上工條件，針對15歲以上國民或獲准居留陸外籍配偶、曾參加過本計畫時數未達960小時皆可再次參加、110年在職人員可於原職缺續用至960小時至期滿為止，且延長工時由每人480小時延長累計至960小時，依進用單位的用人期程陸續開放職缺，最新職缺於每日下午5時更新。

詳情可撥打花蓮就業中心與玉里就業中心專線或可至花蓮縣政府官網查詢。

►腦公！你不可以賴帳喔

