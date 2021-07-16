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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？

記者徐政璿／台北報導

前副總統陳建仁15日在臉書發文表示，自己和妻子7月14日才接到台大醫院通知，告知他們參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，他施打的是安慰劑（生理食鹽水），高端疫苗16日也證實此事。對此，台北市議員羅智強砲轟，民進黨把國人耍得團團轉，政府是把國人和其他受試者當白痴嗎？

▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

羅智強表示，陳建仁上節目專訪，強調已接受高端試驗，「沒有太多不適及副作用」，同時還力挺高端，對國產疫苗有信心，問題是，陳建仁的試驗尚未解盲，作為一個受試者，他根本不知道打了疫苗或安慰劑，卻刻意提及「沒有副作用」，是哪來的自信？

羅智強指出，台北市議員王鴻薇也出面質疑，有7600位國產疫苗受試者，因為不知道實驗結果，即便排到了AZ和莫德納，都不敢去接種，「民眾力挺國產疫苗參與試驗，但只有前副總統陳建仁，可以這麼肯定的公開表示自己打到的是疫苗，政府是把其他受試者當成白痴嗎？」

羅智強說，陳建仁卻在深夜反擊說王鴻薇「憑空捏造事實」，還自爆自己打的是安慰劑，以陳建仁的影響力，一定很多人看完專訪後，也跟著建立起自信，投資高端股票，甚至「把手臂留給高端」，結果他打的根本不是疫苗，原來是國產的生理食鹽水，把國人耍得團團轉，這才叫做說謊！

此外，羅智強也表示，高端說明解盲流程，所有受試者要打完2針，並追蹤6個月的安全性，在10月底到11月初真正解盲，陳建仁卻在7月14提早解盲，到底是高端解盲流程有問題？還是民進黨連安慰劑都要耍特權？

羅智強說，滿嘴謊言的陳建仁，為了回擊王鴻薇，嗆出不符規定的特權安慰劑，把高端的信用玩壞，接下來又要說什麼謊來圓？

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