他進超商沒戴口罩！被勸狂譙店員「X你X」竟免罰⋯理由曝光

記者陳羿妏／金門報導

疫情嚴峻，金門縣政府今年5月18日時宣布，民眾外出應佩戴口罩，勸導不聽者將依《傳染病防治法》開罰。不料，政策甫宣布，一名廖姓男子同月19日赴超商購物時，不但未戴口罩，經店員勸導後，還對店員發飆，怒罵三字經。警方獲報到場後，蒐證將廖男函送衛生局裁罰，罵人部分依社會秩序維護法移送廖男。不過，金門地院審理後，認為廖男行徑沒有影響超商營運，故裁定不罰。

▲廖男不戴口罩進超商，被勸導還罵店員三字經。（圖／記者林名揚翻攝）

回顧整起事件經過，廖男今年5月19日進入金湖地區某超商購物時，不但未佩戴口罩，還用丟硬幣的方式，付錢給店員，且經店員勸導應佩戴口罩後，竟心生不滿，開嗆「X北」、「X你娘」、「你娘老X歪」、「X你祖馬」、「臭X歪」等髒話，店員隨後報警處理。

警方獲報到場後，針對廖男未佩戴口罩部分，函送衛生局裁處3000元罰鍰，另外廖男辱罵店員部分則依《社會秩序維護法》第68條第2款藉端滋擾之行為處置。

對此，法官勘驗店內監視器畫面後，超商內除了廖男與店員外，並無其他顧客或超商員工，未影響該超商營運，且廖男言行對該超商秩序的影響，未達難以維持或恢復程度，也與法規「處罰藉端滋擾特定處所」的要件不符，故審酌後裁定不罰。