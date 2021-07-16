「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

▲小米創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

據市調機構Canalys今晨發布的報告，2021年Q2，小米以17%的市占率，在智慧型手機市場的銷量超越蘋果，晉升為全球第二，這次小米首次達到該里程碑。小米CEO雷軍對此向公司全員發信表示，「這是個夢幻般的成就」，期待在未來，能夠盡快真正坐穩世界第二。

Canalys報告初步估計，小米公司在過去一季內，出貨量激增83%，已經成為全球第二大智慧型手機製造商，這是小米首次闖入多年來由三星、蘋果霸佔的前兩名榜單。

數據顯示，三星公司在2021年Q2的全球出貨量市占率為19%，小米為17%，蘋果為14%，三家企業分別較前值成長了15%、83%、1%，以小米的增長率最為突出。

▲小米自行轉發市調機構的統計數據。（圖／取自小米公司）

除此之外，中國大陸另兩家手機品牌Oppo、Vivo也擠前五前榜單，市占率均為10%，成長率分別為28%、27%。

Canalys研究經理Ben Stanton表示，小米的平均售價，比三星和蘋果分別便宜了40%和7​​5%左右。就未來發展，他認為，小米今年的首要任務，是增加高端產品的銷量，譬如Mi 11 Ultra等，他還列舉Oppo、Vivo兩家中國企業，也有相同的目標。

對於小米手機銷量劇增，Canalys報告分析，海外擴張是小米增長的最大推動力，該公司在拉丁美洲的出貨量增長了300%以上，在非洲增長150%，西歐增長50%；至於蘋果、三星成長較緩，是因為每年第二季為他們的傳統淡季，兩ˇ公司都在為下半年即將推出的新機做準備。

雷軍在對公司全員發表的信件中說，「小米第一次成為全球第二，這是個夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑！」他說，未來，小米將進一步夯實核心能力，期待能夠盡快真正坐穩世界第二。

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