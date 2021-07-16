　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

▲▼小米科技創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲小米創始人雷軍。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／綜合報導

據市調機構Canalys今晨發布的報告，2021年Q2，小米以17%的市占率，在智慧型手機市場的銷量超越蘋果，晉升為全球第二，這次小米首次達到該里程碑。小米CEO雷軍對此向公司全員發信表示，「這是個夢幻般的成就」，期待在未來，能夠盡快真正坐穩世界第二。

Canalys報告初步估計，小米公司在過去一季內，出貨量激增83%，已經成為全球第二大智慧型手機製造商，這是小米首次闖入多年來由三星、蘋果霸佔的前兩名榜單。

數據顯示，三星公司在2021年Q2的全球出貨量市占率為19%，小米為17%，蘋果為14%，三家企業分別較前值成長了15%、83%、1%，以小米的增長率最為突出。

▲▼小米公司也轉發市調機構的統計數據。（圖／取自小米公司）

▲小米自行轉發市調機構的統計數據。（圖／取自小米公司）

除此之外，中國大陸另兩家手機品牌Oppo、Vivo也擠前五前榜單，市占率均為10%，成長率分別為28%、27%。

Canalys研究經理Ben Stanton表示，小米的平均售價，比三星和蘋果分別便宜了40%和7​​5%左右。就未來發展，他認為，小米今年的首要任務，是增加高端產品的銷量，譬如Mi 11 Ultra等，他還列舉Oppo、Vivo兩家中國企業，也有相同的目標。

對於小米手機銷量劇增，Canalys報告分析，海外擴張是小米增長的最大推動力，該公司在拉丁美洲的出貨量增長了300%以上，在非洲增長150%，西歐增長50%；至於蘋果、三星成長較緩，是因為每年第二季為他們的傳統淡季，兩ˇ公司都在為下半年即將推出的新機做準備。

雷軍在對公司全員發表的信件中說，「小米第一次成為全球第二，這是個夢幻般的成就，也是小米發展史上的重大里程碑！」他說，未來，小米將進一步夯實核心能力，期待能夠盡快真正坐穩世界第二。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
搶錢式執法！夫妻車上喝水錄影自保...罰6千變3萬　警方說話
陳建仁打生理食鹽水「沒副作用」　他怒轟：民進黨把國人當白癡？
快訊／高雄男打莫德納後猝死！相驗結果出爐
周六別白跑！　好市多內湖店停業延長「1天變3天」
莫德納像魔鬼圈套！他急喊「快打AZ」：倒吃甘庶苦盡甘來
快訊／30多歲女打完AZ踉蹌暈眩！急送醫觀察
冷氣爽開電費慘破萬！網秒揪「罪魁禍首」　台電1招：省錢超有感
當沖萬海、陽明！女大生「學費沒了」慘賠6萬：差點跳海
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

24歲男打完籃球狂灌冰水 　突然倒地「搶救2小時」猝死球場上

上海新增6例境外輸入　2例來自台灣

「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

陝西煤礦滲水潰沙事故　礦井下5人失聯

陸上半年工業增加值15.9%　5G終端達3.65億戶

陸全國碳排放權交易開市　40億噸二氧化碳率先投入市場

GG救星！男因車禍8年不舉　醫生植入「這東西」站起來了

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

紫光集團破產重整　阿里巴巴有意500億收購

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

彰化勇消陳志帆殉職火場！靈車鳴笛繞行百位戰友忍淚敬禮

24歲男打完籃球狂灌冰水 　突然倒地「搶救2小時」猝死球場上

上海新增6例境外輸入　2例來自台灣

「成長83%」小米銷量首超蘋果　雷軍：期待坐穩世界第二

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

陝西煤礦滲水潰沙事故　礦井下5人失聯

陸上半年工業增加值15.9%　5G終端達3.65億戶

陸全國碳排放權交易開市　40億噸二氧化碳率先投入市場

GG救星！男因車禍8年不舉　醫生植入「這東西」站起來了

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

紫光集團破產重整　阿里巴巴有意500億收購

24歲男打完籃球狂灌冰水 　突然倒地「搶救2小時」猝死球場上

第9、10類今開打AZ！預約接種怎改期、遲到還可打？6大QA一次看

紅衣男路邊拉口罩抽菸　警取締開罰發現他是通緝犯

第二輪預約接重今開打　彰化首創「生日密碼」分流奏效　

西歐極端暴雨！德國洪水爆發1300人失蹤、59人死亡　荷比盧也遭殃

前5000大企業護國神山賺最多　這家連16年「規模冠軍」！

斯洛伐克捐贈疫苗感念受台灣幫助　民進黨團：善的循環又回來了

北市新任警局長非欽點人選　柯文哲主持交接：尊重警政一條鞭

Janet「被離婚」7年重逢前夫　女兒不諒解：不需要媽媽

藥師爽戰人妻！藥局內「瘋狂輸出」　甩頭再譏綠帽夫：沒好好付出

大陸熱門新聞

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

92歲李嘉誠近照曝　網驚：好大一碗飯

法拉利車主買魚掉水裡　「索賠2000萬」2原因拒賠

7歲女童「洗頭沒吹乾」竟面癱　醫曝恐怖後果

紫光破產重整　阿里巴巴有意收購

劉結一在兩岸同胞交流研討會致詞

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

男因車禍8年不舉　醫生植入這東西

甜美網紅抽脂皮膚潰爛慘死！家屬揭黑幕

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

2劑BNT抗體為2劑科興9倍！ 港大專家：減低感染風險宜選復必泰

美行政專機降落松機　國台辦回應

深圳賽格大廈晃動是「它」造成 專家認定：結構安全可以繼續使用

台灣年輕人是無辜的！ 郁慕明：去中國化、台獨份子才是最大禍害

更多熱門

相關新聞

陝西煤礦事故　井下5人失聯

陝西煤礦事故　井下5人失聯

中國大陸陝西省榆林市一煤礦發生事故。據官方訊息，15日15時25分許，隸屬於當地華瑞郝家梁礦業有限公司的煤礦井下，發生一起潰水潰沙事故，目前井下5人失聯，當地正在實施緊急救援。

陸工業增加值15.9%　5G終端3.65億戶

陸工業增加值15.9%　5G終端3.65億戶

摩根大通對蘋果重申「加碼」　上調目標價至175美元！

摩根大通對蘋果重申「加碼」　上調目標價至175美元！

台灣年輕人是無辜的！ 郁慕明：去中國化、台獨份子才是最大禍害

台灣年輕人是無辜的！ 郁慕明：去中國化、台獨份子才是最大禍害

陸商務部：將精準審查外商投資

陸商務部：將精準審查外商投資

關鍵字：

小米蘋果雷軍中國大陸手機三星

讀者迴響

熱門新聞

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面