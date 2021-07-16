陸上半年工業增加值15.9%　5G終端達3.65億戶

▲大陸5G終端連接數達3.65億戶。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸工信部16日召開發布會，總工程師、新聞發言人田玉龍揭露，今年上半年，大陸規模以上工業增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7%，處於歷史較高水平；另一方面，目前大陸目前累計開通5G基站96.1萬個，截至6月底，覆蓋全國所有地級以上城市，5G終端連接數已有約3.65億戶。

田玉龍指稱，2021年上半年，大陸工業經濟、訊息化發展，主要呈現四個主要特點和亮點，一是工業經濟恢復，發展韌性充分彰顯；二是產業升級持續推進，新動能加快培育壯大；三是生產經營持續改善，企業發展活力不斷增強；四是訊息通信加快發展，融合創新應用賦能強勁。

他揭露，2021年上半年，規模以上工業增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7%。前5個月規模以上工業企業實現利潤同比大幅增長83.4%，兩年平均增長21.7%，處於歷史較高水平。

疫苗生產方面，截至7月份，大陸疫苗生產產能達到了50億，累計供應國內疫苗超過14億劑，供應國外超過5億劑。高技術產業方面，上半年高技術製造業增加值同比增長22.6%，兩年平均增長13.2%。

5G發展上，目前全大陸累計開通5G基站96.1萬個，截至6月底，覆蓋全國所有地級以上城市，5G終端連接數約3.65億戶，同時加快部署「雙千兆」網絡，「千兆寬帶」用戶達到1362萬戶。

但他也坦承，當前全球疫情和外部環境還存在較大不確定性和風險挑戰，經濟持續恢復不穩定因素仍然較多，微觀經濟運行還面臨不少困難挑戰，特別是中小企業還面臨不少難題。表示將會同有關部門凝神聚力深化供給側結構性改革，著力防範化解結構性矛盾和風險。

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