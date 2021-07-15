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霍氏集團吸金2千萬　美艷女主嫌愛買高檔名牌包...贓款剩10萬

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌，起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊第三隊宣布破獲「霍氏集團JOBS」利用APP吸金假投資詐騙集團，警方指出，從去年12月間彙整165詐騙專線報案資料，發現有大量被害人遭該APP之假投資商品詐騙，深入調查發現，該集團透過臉書提供被害人投資網址(www.jobs7899.com)下載APP進行投資詐騙。

警方調查發現，被害民眾使用該詐騙APP付費，花幾千元就可加入會員並於影音平台點擊「任務單」按讚後，即可獲得「返利傭金」並可領出，造成民眾誤判可以接單在家賺大錢。

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲部分贓款 。（圖／記者張君豪翻攝）

該詐騙APP將會員進行分級，分為「普通會員」、「網紅」、「明星」、「影帝」、「奧斯卡」、「導演」6等級，等級越高，可投入之金額越多，回本時間亦越快；若民眾花錢升到「導演」等級，該集團聲稱只要投資3萬元，每月收入即有5萬4,000元，月報酬率高達180%。

該集團詐騙手段高明，民眾剛開始投資省都可正常出金，看準民眾想要賺更多人性，投投入更多資金，但被害人投入巨資後打算領回本金獲利，這才發現發現網站及APP無預警關閉，投資民眾始驚覺受騙憤而報案求助、其中一名銀髮退休族投入約50萬元現金血本無歸。

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕霍氏集團利用APP詐騙吸金。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊接獲上情後，會同台北市、台中市、高雄市刑警大隊、台中市第六警分局、嘉義第一警分局、嘉義縣水上警分局、臺東縣成功警分局共組專案小組展開追查，從今年5月、6月30日發動三次搜索逮捕行動，共帶回該詐騙集團包含鍾男（31歲）、洪女（28歲）主嫌及集團會計、車手頭等共18名集團成員。

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕霍氏集團APP詐騙吸金洪姓女主嫌並起獲多個高檔名牌包 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，兩名主嫌除涉及上述惡意APP吸金案造成80多名被害人血本無歸、總吸金金額逾新台幣2000萬元以上，並涉及「人力派遣」接單擔任多個詐騙、吸金集團提款匯款車手，洪姓女主嫌落網時，警方在她住處搜出多個包含HERMES、BALENCIAGA、LV、Dior等經典名牌包、粗估市價超過新台幣50萬元。

警行動並查扣犯案手機4支、人頭SIM卡片1張、筆記型電腦1台、犯罪所得新臺幣10萬2千元，由於眾人落網後對案情供詞避重就輕，且不願交代贓款流向，警詢後依觸犯詐欺、組織犯罪條例、洗錢等罪嫌移送台中地檢署查辦。

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