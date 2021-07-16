少女小巷裡坐男網友大腿！父母一看簡訊「下面沖一下」氣炸報警

▲國中少女和男網友在偏僻巷弄內活春宮，回家沖洗下面被父母發現報警。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子今年初相約還在念國中的女網友見面，2人像情侶般吃飯、散步到一半，林男突然色慾大發，大白天的就當街狂吻少女胸部，還坐在地上，讓少女坐他身上，大演活春宮，少女回家後被媽媽發現簡訊對話竟然有「順便把下面沖一下」，趕緊叫孩子的爸爸去報警，台北地檢署調查後，依與未滿16歲少女性交等罪起訴林男。

起訴指出，林男在1月間，透過交友軟體SOUL認識被害少女，2人隔空聊天發展成男女朋友的關係，2月5日上午8點，2人約在台北捷運古亭站2號出口見面，一起吃飯然後散步，看似兩小無猜的情侶活動，到了下午出現變化。

檢察官調查，大約2點半左右，2人走到廈門街的偏僻巷弄裡時，林男發現四下無人，把少女牽到停放路旁的汽車旁，詢問是否能讓發生進一步關係，少女同意後，林男開始親吻少女嘴唇、胸部，然後2人各自脫下褲子，林男就地坐下，讓少女坐他身上開始扭動。

林男完事後，送少女去搭捷運回家，結果被少女的媽媽發現，少女通訊軟體對話出現「順便把下面沖一下」的對話，追問得知寶貝女兒跟網友在路邊活春宮，氣得告訴孩子的爸爸向警局報案找到林男究責。

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