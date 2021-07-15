聽到新兵雙親確診還回營　她po網擔心男友…竟遭調查局移送

▲劉姓女子轉傳國軍新兵確診訊息，被調查局認定是假消息，但檢察官處分不起訴。（資料照／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

台北劉姓女子聽到男友轉述，有新兵的雙親確診，收假後還是要回營服役，上網再Dcard發問，「國軍醫定要等有人確診嗎？」結果被法務部調查局以散布疫情謠言為由移送法辦，但台北地檢署調查後，認為劉女相信男友說的話，因此po文表達自己的擔心並提醒其他網友注意安全，並沒有造謠犯意，15日處分不起訴。

Dcard軍眷版在5月間出現1篇留言標題「國軍一定要等有人確診嗎？」內容寫著「好啦現在有人爸媽確診 新兵也確診上了接駁車，整台車的人被隔離，然後現在聽說還有一位確診的…真的怕男友進去還真的回不來…」，調查局溯源查出是劉姓女子留言，認為劉女未經查證就散布疫情謠言，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送法辦。

但檢察官進一步調查，劉女真的是聽到男友轉述後，因為擔心男友和其他收假回營的新兵安全，所以上網發問並提醒軍眷注意，並非要散布假消息，沒有散布疫情假訊息的犯意，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

女伴夜店和別人熱舞 「護花使者」落寞...竟在計程車上侵犯她

「通化惡霸」很會騙 富商買幽靈車位+市場租賃+預售屋千萬飛了

獨／販毒現場人贓俱獲百公克大麻 「買家」當庭爆料全判無罪