渣男誆15歲少女吸毒煙硬逼「排毒」性侵2次　二審重判15年

▲張姓男子謊稱排毒，性侵少女得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾有性侵、盜匪前科的桃園張姓男子，出獄1年多後，透過關係認識當時年僅15歲的高中在學少女小曼（化名）。他開車帶著小曼找工作時，先在車上抽菸，向小曼誆稱她吸入了毒煙，可能會被檢警查辦；之後再以「排毒」為由，性侵小曼，得逞2次。他另外還猥褻其他少女，也遭法辦。高等法院審理後，重判他有期徒刑15年。

判決指出，張男曾犯強制性交、懲治盜匪條例案、恐嚇取財、妨害自由等罪，遭判刑16年2月確定，於2017年初才執行完畢出監。但出監後，他仍不知悔改。2018年10月間，他先透過關係，認識未滿18歲的洪姓女子，洪女急欲找打工機會，因此找了未滿16歲的小曼，央請張男開車載她們應徵打工工作。洪女順利應徵上連鎖餐飲店工作，但小曼因為滿16歲，未經錄用。

張男傍晚先將洪女送到學校，而後送小曼回家，得知小曼一人租屋在外，有機可乘。他先謊稱自己是黑道，可以介紹小曼進八大行業工作，又在車上點起了香菸，謊稱煙內摻有毒品海洛因，小曼在車內吸二手菸，也吸食了海洛因，體內有殘留毒品。等到了小曼租屋處，又拿出一包香菸給小曼，說香菸盒上有小曼的指紋，威脅要報警究辦。小曼被嚇得不知所措，張男趁機喝令小曼躺在床上，以「排毒」為由，要小曼脫下衣褲，接著開始對小曼上下其手，小曼不斷拒絕、稱痛，但仍遭性侵得逞。第二天中午，張男購買午餐後，再以送餐為由上樓，第二度對小曼性侵得逞。

此外，張男也因搭訕而認識住在附近的17歲少女小唯（化名），並在2018年11月底某日上午6時50分，開車在路上遇到正要搭公車上學的小唯，張男說順路要載小唯上學，小唯不疑有他而上車。張男向小唯謊稱自己是教保員，如果抓到未成年人與人發生性關係，就要抓人入監服刑，並仔細詢問小唯個人、家庭資料。之後又說按鼻子可知道是否為處女，開始對小唯毛手毛腳。小唯心生恐懼，以學校今日要測驗為由，央求張男讓自己下車，最後順利脫身。小唯到校後透過教官報警，警方循線逮捕張男，張男被檢方聲押獲准，並提起公訴。

一審將張男判刑，案件上訴二審，高等法院審理時，傳喚2名被害人到庭陳述。高院認為，張男的行為造成小曼極大恐懼，手段惡劣，小曼因遭強制性交侵害，致身心受創甚鉅，一再表達噁心、厭惡之感受，甚至當庭哭泣；另外張男也造成小唯長期處於恐懼中，張男所為危害非輕，犯後迄未與被害人達成和、調解，高院認為態度惡劣，因此撤銷原判，重判張男有期徒刑15年。可上訴。