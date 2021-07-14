想北上求職+見網友　室友苦勸母湯吵起來…屏東女4樓跳下骨折

記者陳崑福／屏東報導

23歲的何姓女子打算北上求職並與素未謀面網友見面，室友擔心她安危，並以目前是疫情當頭相勸，兩人引發口角，她打開4樓窗戶跳下，跌落鐵皮屋上，內埔警方獲報趕往處理，發現她有骨折現象，緊急聯絡救護車護送就醫，在救護車上予以開導，期盼她日後勿因一時衝動，傷害自己，造成遺憾；並將派出所電話留給該女，若需警方協助，可直接撥打電話至所。

▲跳樓女跌落鐵皮屋上 。（圖／民眾提供）

內埔警分局龍泉所警員黃瀚毅日前接獲110報案，指稱在內埔鄉某路附近有一名女子由四樓住處跳下待援。警方到場發現，該自四樓一躍而下的何姓女子，幸跌落在鐵皮屋上，意識清醒，無生命危險，但仍造成大腿開放性骨折。

黃員暖心呼喊，請她女原地坐下，安撫情緒穩定後，會同消防人員將何女送往醫院急救。

據警方了解，23歲的何女因打算北上與素未謀面之男網友見面，同住之女性友人擔心她安危及疫情仍處警戒期間，委婉相勸，兩人發生爭執，何女憤而打開租屋處窗戶，迅雷不及掩耳的從四樓跳下，造成骨折。

分局長蔡耀順呼籲民眾，網路交友多詐騙，不可不慎；另呼籲應愛惜生命，自殺不能解決問題，遇到困難時切勿尋短，建議尋求朋友、同學或師長的情緒支持，且可撥打衛福部安心專線1925、生命線1995或張老師1980等心理諮詢電話尋求協助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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