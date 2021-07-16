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蔡壁如揭露疫苗不能說的秘密　蔡政府錯失5大採購時機點

▲民眾黨「台中空污要解決 藍綠別再噴口水」記者會，立委蔡壁如發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海、台積電合購1000萬劑BNT捐贈給政府，所有簽約過程細節保持低調。不過，民眾黨立委蔡壁如在臉書「揭開政府錯失疫苗採購不可說的祕密」，錯失5個採購疫苗的時機點。

蔡壁如痛批，大內宣抹不掉的事實，是蔡政府沒買夠疫苗，台灣需要約4000萬劑，實際只買了1981萬劑，短少的2000多萬劑，全部靠友邦援助與民間捐贈。台灣從「Taiwan can help」淪落為「Taiwan needs help」失能、缺乏危機感的蔡政府必須負最大責任。

蔡壁如指出，新冠疫苗是重要的抗疫物資，美國去年4月即提出疫苗加速研製的「曲速行動（5月拍板）」，並結盟英、德、法、義等國布局疫苗市場。WHO主導的COVAX（疫苗公平取得分配）計畫也很快上線，說的是保障開發中國家的疫苗人權，實則是針對富國壟斷疫苗的反制行動。

蔡壁如提到，同年4月新加坡跨體制的專責小組成立，成軍2個月就拿下莫德納預購合約，同一時間，韓國簽訂AZ疫苗代工契約，以色列以2倍價錢搶購BNT與莫德納疫苗。

而這段期間，蔡壁如說，蔡政府重砸205億建置口罩國家隊，蔡英文宣布捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重的國家，展開「Taiwan can help」的口罩外交。另方面陳時中人氣因連續「加零」飆漲，疫情指揮中心五名成員組成「防疫五月天」，前進各縣市逛大街、吃美食示範「防疫旅遊」，還拍了防疫紀錄片。

蔡壁如說，對蔡政府大內宣口罩外交與防疫成果沒有意見，但當時國際「炒」疫苗態勢已成，連新加坡都已入局，CDC為「加零」飄飄欲仙時，為台灣布局多少疫苗？9/18台灣簽約加入COVAX，當時最夯的疫情花邊，是陳時中變身「型男」登上雜誌封面，陳時中小巨蛋開唱，事後幽怨「唱個歌被一直罵」。

蔡壁如進一步表示，去年11/18，BNT第三期臨床實驗成功，12/08英國首先開打，同月21日BNT疫苗運抵新加坡，是亞洲第一個施打新冠疫苗的國家。反觀台灣，東洋代理BNT疫苗案11/3破局，而當時全球9支主要疫苗，已下單或談判中的約103億劑，其中逾51億劑被美、英、日與歐盟等強國綁定，台灣錯失BNT，也錯失疫苗採購時機。

蔡壁如痛批，最離譜的，是行政院去年7月才編列115億元疫苗採購預算，今年6月追加224億餘元，但一切都晚了。去年整年有關疫苗的官方說法，幾乎全是謊言；她直問，這次收割BNT「韭菜」的黨政要員們，你們好意思嗎？面對被病毒奪走的700多條人命，你們睡的著嗎？

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