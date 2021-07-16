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社會 社會焦點 保障人權

防疫期偷渡36越南人「船長免關」　還有1人在台逃了10個月

記者黃翊婷／綜合報導

今年5月大陸周姓男子駕駛橡皮艇11小時偷渡抵達台中港，一度掀起各界熱議。同樣受到疫情肆虐的越南，去年也有36人搭乘漁船偷渡至台灣墾丁，其中1人目前仍未到案；沒想到幫助36人偷渡的台灣籍陳姓船長，因法官認為沒有再犯之虞，獲得緩刑，躲開牢獄之災，這樣的「佛系判決」讓基層警員、海巡官員士氣大受打擊。

▲海巡署查獲越南27名偷渡客中傳出兩人出現頭痛、肚子痛現象，屏東縣衛生局趕緊送醫治療 。（圖／海巡署南部分署提供）

▲偷渡客中有2人出現頭痛、肚子痛，後續經採檢確認皆未染疫。（圖／海巡署南部分署提供）

屏東縣恆春籍「金順滿」漁船去年9月15日搭載36名越南籍人士，計畫從後壁湖漁港偷渡上岸，但被海巡雷達發現後，立即轉往白砂岸際，讓越南籍人士先後穿上救生衣游泳上岸。海巡人員出動無人機、偵搜犬等器材，並會同恆春警方全力查緝，最終一共抓回35人，還有1人在逃（案發至今已經過10個月仍未尋獲）。

由於當時台灣仍處於防疫期間，越南境內疫情也很嚴重，被帶回的35名越南人中，一度有2人出現頭痛、肚子痛等疑似染疫症狀，後來經採檢確認1人為陰性，另1人排除感染新冠肺炎。

▲海巡署會同恆春警方等單位16日清晨再查獲6名越飲偷渡客 。（圖／海巡署提供）

▼▲海巡署會同恆春警方等單位在海岸邊搜尋落跑的偷渡客。（圖／海巡署提供）

▲海巡署會同恆春警方等單位16日清晨再查獲6名越飲偷渡客 。（圖／海巡署提供）

不過，金順滿漁船的船長陳姓男子被檢方起訴，到了屏東地院後，因為沒有前科、具悔意，被法官依共同犯未經許可入國罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，緩情期間須付保護管束，並向公庫支付15萬元，以及接受2場法治教育課程。

根據《自由時報》報導，基層警員、移民官以及海巡官員認為協助偷渡是暴利，這樣的判決太過佛系，罰責太輕，根本就是在助長偷渡歪風，光是去年在屏東海域或海岸，短短半年的期間就查獲3起偷渡案，嚴重打擊基層士氣；對此，屏東地院庭長林家聖說明，會做出這樣的判決是考量到偷渡者大多是為了生計，而協助偷渡者若非情節重大，例如發生意外或凌虐事件，通常不會從重論處。

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