小琉球2浮潛客伴游綠蠵龜　太可愛偷摸一下代價超乎想像

▲小琉球多次發生浮潛客騷擾綠蠵龜事件 。（圖非本案當事人／記者陳崑福攝，資料照）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓及劉姓遊客2019年到小琉球旅遊，在浮潛時觸摸保育類綠蠵龜，被遊客發現錄影告發，海巡署訊後依違反野生動物保育法送辦，被檢方起訴，屏東地院認為他們確有騷擾瀕臨絕種保育類野生動行為，各判處拘役30天，易科罰金以1000元折算一日，等於罰3萬元。

判決書說，劉姓女子於去年7月13日15時，在琉球鄉漁福漁港右側附近海域浮潛時，以其左手觸摸綠蠵龜的龜甲，致該綠蠵龜游向改變。而同日21時30分許，因同行的浮潛客事後查看當日所拍攝的浮潛照片時，發現劉女有上開行為，向海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所告發。

蔡姓男子去年8 月6日下午4時，在琉球鄉美人洞沙灘附近海域浮潛時，多次以其左手觸摸綠蠵龜之龜甲及腳部，以此方式騷擾該綠蠵龜。目擊者提供影像向海巡署第五岸巡隊琉球新安檢所告發。

兩案遭檢方起訴，法官審理表示，海龜皮膚上通常有保護黏液，若人類因好奇而觸碰，可能會遭到細菌感染，造成死傷，或因受驚逃離，不再洄游到原地，野生動物保育法規定不得騷擾保育類動物，綠蠵龜屬臨絕種保育類野生動，劉、蔡2人明顯違法，分別判處拘役30天，得易科罰金。

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