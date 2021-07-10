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「再見城堡！永遠的夥伴」　移民署台南市第一服務站12日起喬遷新址

告別美麗的城堡，移民署南區事務大隊台南市第一服務站要搬新家了！7月12日起，將喬遷至台南市中西區府前路一段262號，將以全新面貌提供更完善服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

告別美麗的城堡，移民署南區事務大隊台南市第一服務站要搬新家了！7月12日起，將喬遷至台南市中西區府前路一段262號，將以全新面貌提供更完善服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市第一服務站要搬新家了！7月12日起，將喬遷至台南市中西區府前路一段262號（永福路與府前路交叉路口），新址對面即為府城知名景點台南市美術館二館及司法博物館，新廳舍將以全新面貌提供更完善服務。

告別美麗的城堡，移民署南區事務大隊台南市第一服務站要搬新家了！7月12日起，將喬遷至台南市中西區府前路一段262號，將以全新面貌提供更完善服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原台南市第一服務站廳舍擁有城堡式外觀，自96年移民署成立以來就享有「全台最美公家機關」美譽，因廳舍租約到期，考量內部空間有限，為提供民眾及外來人口優質洽公環境，在台南市政府大力支持與協助下，移撥原中西區福安里活動中心作為台南市第一服務站新廳舍，並由移民署爭取預算進行耐震結構補強及整修工程後，以嶄新外觀重新呈現。

新廳舍計有3個樓層，1樓規劃移民輔導室、愛心接待室及無障礙空間廁所，大門入口處設有愛心鈴，並有專人協助行動不便民眾洽公；2樓為民眾洽公區域及職員辦公室；3樓則建置多功能會議室及教室，作為日後辦理新住民輔導課程或活動使用。

告別美麗的城堡，移民署南區事務大隊台南市第一服務站要搬新家了！7月12日起，將喬遷至台南市中西區府前路一段262號，將以全新面貌提供更完善服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第一服務站主任林志鴻表示，這座美麗城堡陪伴台南市第一服務站走過14個年頭，也見證參與許多新住民朋友們的重要生命歷程，是大家心中永遠的夥伴及最美的回憶。新辦公廳舍不僅改善各項軟硬體設備，也搭配各項精進措施，提升整體服務品質，請7月12日後洽公新住民、移工及市民朋友留意新址訊息，諮詢電話06－2937641，也歡迎於疫情紓緩後到新廳舍參觀，並於「時光迴廊」回憶城堡的美麗風采。

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