居家防疫飲食指南！營養師：「15種蔬菜」炒過會更營養

▲疫情期間不僅要戴口罩、勤洗手，更要健康飲食提升免疫力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

疫情期間不僅要戴口罩、勤洗手，更要健康飲食提升免疫力，營養師高敏敏認為「在非常時期要讓吃下的食物釋放更多的營養，因此要更掌握食材特性」，在IG列出炒過會更營養的「15種蔬菜」，趕快筆記下來，讓蔬菜們發揮本身的營養價值。

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▲營養師高敏敏列出炒過會更營養的「15種蔬菜」。（圖／營養師高敏敏提供）



高敏敏表示，「胡蘿蔔素」屬於脂溶性的營養素，如果和油脂一起烹調，可以讓營養更好釋放，提升身體對胡蘿蔔素的吸收率，而顏色越深、胡蘿蔔素就越豐富，在15種蔬菜當中，胡蘿蔔的β胡蘿蔔素高達11274μg，紅肉地瓜的β胡蘿蔔素有6285μg，菠菜的β胡蘿蔔素也有3698μg。

至於每天應該吃多少呢？維生素A的每日建議攝取量，高敏敏建議男性 600 微克RE/日(＝3600μg β-胡蘿蔔素 )、女性 500 微克RE/日(＝3000μg β-胡蘿蔔素 )，而胡蘿蔔素吃進體內後，會轉換成維生素A，幫助保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康、增強免疫力、促進骨骼及牙齒發育、預防心血管疾病、癌症等。

高敏敏也提到「想吃到更豐富的胡蘿蔔素，可以把紅蘿蔔、小黃瓜、萵苣這些常拿來當沙拉的食物給炒過」，均衡營養除了選擇健康的食材，烹煮方式也很重要，更能吃到原本的營養，吸收率也會大大提升，合適的料理方式，更能發揮本身營養價值。