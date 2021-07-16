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防疫透透氣！ME五大匠心之作　打造居家空氣善循環

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

▲ 三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，打造真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

居家防疫悶壞了吧？ME從新聞看到台灣的大家都很認真配合，為了健康與心愛的人好好待在家，非常值得讚許。面對這場讓人悶在家、不透氣的疫情，就讓ME與各位分享來自日本，讓居家生活品質「善循環」的好方法！

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

一、防疫透透氣｜全熱交換器
不能出門的日子，著手改造居家空氣設備轉換心情，第一步就從「換氣」開始。三菱電機的全熱交換器，能夠將家中累積的二氧化碳與廢氣迅速排出，引進室外清新空氣，尤其對於現代氣密良好的新式住宅效果更明顯。

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

二、抑菌好安心｜空清循環扇
新鮮空氣進家門，當然也要抑菌消毒。ME與各位介紹過許多次、日本家庭近年最流行的空清循環扇，經過實驗證實可以有效抑制新冠病毒存活率達99.4%、以及其他細菌病毒與過敏原達99%。加上匠心三省設計：裝置於天花板省空間、10年才需更換濾網的省耗材、以及24小時運轉節能省電是疫情當前最佳防疫守護家。

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

三、全面善循環
有換氣、有抑菌，那麼如何延續呢？ME推薦居家時間變長的各位，可以透過三菱電機空調DC循環扇除濕機，好好調節家的溫度與濕度，有好的體感品質也會影響心情，讓空氣與心情一起善循環吧！

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

後疫情時代，ME與你一起居家防疫迎接未來
長期待在屋內或許悶壞了，轉念一想，也是我們能跟所愛之人相聚的珍貴時刻。ME祝福台灣的大家身體健康，無論心情或體感都能擁有「最家善循環」。希望MEの匠心之作，能為世界吹起真感情的風，守護每個珍愛的家。

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

▲2三菱電機、全熱交換器、空清循環扇、空調、DC風扇、除濕機。（圖、文／三菱電機提供）

▲三菱電機空調系列，請參考三菱電機官網

【加LINE跟ME聊聊天：https://reurl.cc/ZGMz5A

ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

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三菱電機全熱交換器空清循環扇空調DC風扇除濕機防疫疫情

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