疫情衝擊營收歸零！　運動業者「線上」拚創新迎戰

▲疫情衝擊各行各業，其中運動產業受到不少影響，他們積極轉往「線上教學」，並利用空檔時期增進自我，雖然目前多靠「燒老本」苦撐，但他們選擇樂觀迎戰、一起努力。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影／記者謝婷婷、劉亮亨；剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊、謝婷婷／採訪報導

「哈囉，各位同學午安」面對手機鏡頭大聲打招呼，瑜珈老師上課前得先備好手機腳架、筆電等，並確認與學生們的連線沒問題，才開始進入課程，全台疫情三級警戒以來，衝擊各行各業，其中運動休閒產業受到不少影響，他們積極轉往「線上教學」，並把握時間增進自我，樂觀迎戰希望能夠順利撐過疫情。

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▲▼疫情三級警戒後，運動業者多轉往線上授課。（圖／記者謝婷婷攝）

繁瑣的前置作業，只為了上課品質不打折，但新的教學模式，在一開始也曾困擾許多業者，《大瑜大肉瑜珈工作室》心愛老師表示，「因為我不太擅長3C產品，疫情爆發後不能教學，要轉往線上授課，我曾因為這樣失眠了好幾天，怎麼操作直播、收音或打燈等等，都摸索學習好久，才覺得這樣的品質應該OK了」。

《新動力》體能顧問負責人黃冠為分享，「三級警戒期間，我們改為線上教學，但因為我們主打貼近學生的一對一指導課程，會做比較多細節提醒與動作調整，所以我們不希望一個視訊時段太多學生進來，擔心會影響品質。因此我們規劃一堂課一位主教練、兩位助手教練，學生數量則控制在15位以下，我希望教練們是可以同時看到這些學生，即使隔著鏡頭，也能看清楚他們的動作，幫他們做調整，因為把動作『做好』才不容易受傷，也才是正確的運動方式」。

▲泰拳老師透過鏡頭示範動作。（圖／記者謝婷婷攝）

《武甲總合武術》負責人宋明諺則說：「一兩年前，開始在流行直播主、YouTuber，那時候我就有想說要讓我們的教練都成為獨立的YouTuber，也因為有前一年左右的布局，三級警戒後，我們全部轉移到線上就不太需要有磨合期，銜接上還算快速，教練和學生的回饋都算不錯」。

▲一年前佈局教練成為獨立的YouTuber，讓武術教室在疫情期間可以快速進入線上課程教學。（圖／記者謝婷婷攝）

各個運動業者積極經營「線上教學」，顧品質、顧吸睛，不過事實上，學生的數量還是不如以往，大幅減少許多，付出與收入難以平衡，營收可以說是幾乎歸零，目前只能「燒老本」努力撐下去，他們不禁感嘆「付出10分力，只能收成1分結果」。宋明諺提及，「政府還沒有決定要三級警戒之前，我們營運都非常良好，也不斷在成長中，不過確定三級警戒之後，就是直接歸零，線上課程大概只佔我們的總業績的5-10%而已，還有很大的進步空間」。

▲健身房業者以線上教學方式，幫學員在疫情期間強健身體。（圖／記者謝婷婷攝）

▲健身業者與教練們仔細消毒器材，做好防疫。（圖／記者劉亮亨攝）

黃冠為也分享，「雖然現在有微解封，原本一周280堂課，現在能夠有70堂課左右，但一次一個位置，只能開放一位學生和一位教練，說實在的，整體成本還是很高，但這也沒有辦法，我們以防疫優先，教室內各處都有備齊酒精、一次性使用的紙巾，希望教練和學員都能健康度過疫情」。

▲《大瑜大肉瑜珈工作室》心愛老師。（圖／記者謝婷婷攝）

瑜珈工作室心愛老師說：「其實有一點小感傷，因為我從來都沒想過當老師，會有一天好像在失業。這段期間，真的沒有收入，對我們這種白手起家的人，其實是一件非常可怕的事，就等於是在損耗自己的老本而已。我其實不敢再多往下想，因為當你看到家人這麼心疼你的時候，你就會想說，不能再有兩個人一起難過了，我一定要振作起來，繼續加油，樂觀看待一切」。

▲▼疫情雖然讓運動課程減少或停擺，但他們沒有因此暫停，而是把握時間進修。（圖／記者謝婷婷攝）

雖然疫情讓工作、課程都停擺了，但他們並沒有暫停，而是抓緊時間增進自我。黃冠為指出：「我們的教練都很積極進取，他們會趁這時候一起訓練、考證照等等，並沒有因為沒課而休息。我們團隊已經成立兩年半了，大家就是因為相信我，才會一路跟隨著我，從沒有店到有店、從一間店到兩間店慢慢成長，所以我也會希望對他們負責，大家一條心，一起撐過疫情，目前沒有員工登出，也讓我感到滿欣慰的」。

▲武術教室負責人宋明諺與員工們討論防疫相關事宜。（圖／記者謝婷婷攝）

一直以來把員工當作家人的宋明諺分享，「我們趁這時候練功，去嘗試線上的東西，員工們不熟悉沒關係，我們可以慢慢來，出錯了再做調整。我跟同事們講，我們前面幾年很努力，雖然現在碰上疫情，營收狀況不是太好，但公司已有預備好周轉金和危難急助金，所以請同事們不用擔心，我覺得疫情會過，但是員工一個都不能不見，任何人都不能少」。

▲瑜伽老師表示疫情衝擊營收，房租等成本都是壓力。（圖／記者謝婷婷攝）

他們燃燒熱情，用初衷咬牙撐下去，只希望能夠撐久一點。瑜珈老師心愛說：「有沒有預期到哪裡的話，其實做生意都有預備金在，我可能會再拚2個月試試看，但如果真的不行，我也沒辦法一直耗損老本」，她整理好情緒後繼續說：「也不是說結束了就不好啦！我相信只要我們都健健康康的，一切都還有機會！我也想對我的同業們說，大家一起加油，辛苦了」。

▲健身業者黃冠為積極創新，他認為危機就是轉機，撐過去就有機會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲呼籲大家一起為防疫盡一份心力，並喊話「員工一個都不能少」，要一起撐過疫情。（圖／記者謝婷婷攝）

黃冠為表示，「我相信危機是轉機，如果我撐得過這段時間，接下來就會有機會」。而宋明諺說：「我相信疫情一定會過的，最後留下來的就是人心和情操，這時候是大家該團結的時候，所有人都能為台灣的抗疫盡一份力，一定要健康平安度過疫情」。能撐到什麼時候？他們不知道。但他們選擇樂觀迎戰、「疫」起努力，期盼早日度過疫情難關，回到正常生活。