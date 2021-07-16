鍋貼控注意！「鍋貼熱量排行榜」出爐　營養師：1次不要超過10顆

▲方便又美味的「鍋貼」，是不少外食族的首選。（示意圖／翻攝自pixabay）



生活中心／綜合報導

方便又美味的「鍋貼」，對於忙碌的外食族來說，是十分方便的選擇，但是你在吃鍋貼時有想過它的熱量嗎？營養師高敏敏在IG整理出「鍋貼熱量排行榜」，列出10種口味的鍋貼熱量列表，快來看看你愛吃的口味是不是熱量超高！

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▲營養師高敏敏整理出「鍋貼熱量排行榜」，1顆韭菜口味熱量直接達到74kcal。（圖／營養師高敏敏提供）



鍋貼小小一顆，但熱量卻相當驚人！大眾都喜歡的「高麗菜豬肉鍋貼」竟然有 69kcal，而又香又脆的韭菜鍋貼更是高達74kcal，令網友相當震驚，熱量最低的則是 51kcal的「香菇鍋貼」，高敏敏表示，「小小一顆鍋貼除了要加油煎之外，在製作鍋貼時，為了要有噴汁的口感，多以肥肉為入餡，但光1顆韭菜口味熱量直接達到74kcal，如果吃超過10顆，這熱量也是不容小覷」。

因此高敏敏建議，女生8顆、男生10顆為限，並可以選擇低熱量的口味，搭配蔬菜、水果一起吃，或來杯無糖茶、豆漿、蔬菜湯也不錯，另外也要注意鈉含量，衛福部建議成人每天攝取的鈉含量應小於2400mg（＝6g鹽），有高血壓的人更要減少到1200mg，如果吃鍋貼還沾1整碟醬油，鈉含量直接超過一天可以攝取量的一半。