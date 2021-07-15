全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐：抗體狂增10倍

記者邱晟軒／綜合報導

因國內疫苗到貨數量不同，近來傳出「混打AZ、莫德納」呼聲高，不過檯面上卻尚無相關混打研究資料證明是否可行。對此，前台大感染科醫師林氏璧今（15日）傳來佳音，指出「瑞典AZ混打莫德納研究出爐，產生的中和抗體比AZ/AZ高出10倍！」

林氏璧醫師15日在臉書發文指出，「瑞典AZ混打莫德納研究出爐，產生的中和抗體比AZ/AZ高出10倍」，瑞典發表在NEJM一個小型的AZ混打莫德納研究，應該是世界第一篇。

針對此研究，林氏璧指出，「88個醫護人員，間隔9至12週打第二劑，37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組。在第二劑之後7~10天還有30天各抽血檢測抗體。」

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林氏璧表示，這項結果顯示，棘蛋白抗體AZ第二劑後可升到5倍，而混莫德納組可升到115倍，相差超過20倍，而中和抗體方面，AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍，「這和英國AZ混BNT那篇結果吻合。」

他說，更有趣的是，若拿南非變種病毒來做中和抗體，AZ/AZ組不太能中和Beta，但混打組則還能產生不錯的效果。

▲阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（示意圖／路透）

不良反應方面，林氏璧指出，AZ第一劑發燒達40%，AZ第二劑不太發燒，莫德納做為第二劑則會有30多%的發燒，疲勞，頭痛也很明顯。

林氏璧對於這項研究的解讀，指出「這群醫護有近八成是女性，平均年齡40多歲，因此免疫反應較強，高達四成有發燒，混打在這群人看到第一劑和第二劑都有近四成的機會發燒且不舒服，從而換取可能較佳的保護力，是你的話，你願意嗎？」

林氏璧表示，「等待台灣自己的資料出來也許還要兩個月，但我們前線許多第一劑打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員和機組員，無法再等兩個月了，要不趕快讓他們補上第二劑AZ，要不讓他們自願混打，是時候要做抉擇了，第二次段考前，我們一定要讓前線戰士有對Delta的完整保護力。」

林氏璧認為，抗體高不代表保護力高，「是的，即使台灣做出自己的資料，大概也就是和這篇類似的結果，但我們的專家想要看到什麼，才覺得證據夠了可以勇敢嘗試呢？這要給專家們傷腦筋了。」