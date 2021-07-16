疫苗懶人包！台大醫曝莫德納這副作用「比AZ嚴重」：5種人要注意

▲台灣購買以及各國捐贈的疫苗也陸續抵台，不少人相當關心進口及施打疫苗議題。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著中央疫苗預約平台開放18歲以上民眾進行意願登記，也有越來越多人對於自身病史是否會與造成不良反應感到疑惑。台大家醫科的林嘉俊醫師在臉書整理「AZ、莫德納接種攻略」，揭露常見副作用、哪些情況不能接種等等，直言「這5種人不適合接種」，且莫德納的局部反應會比AZ還來的更嚴重。

莫德納疫苗

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哪些情況不能打莫德納？

林嘉俊醫師指出，「正在發燒」、「對疫苗成分過敏」以及「曾對莫德納過敏」的人都不適合接種莫德納，另外，對核磁共振（MRI）顯影劑與PEG聚乙二醇兩種成分過敏的人也不能施打。他也提醒，「PEG聚乙二醇」成分常出現在耐福力散、腸見淨、美血樂、倍血添、欣膝亞等藥品中，一些化妝品、染髮劑中也會添加。

▲林嘉俊分享莫德納疫苗接種攻略。（圖／翻攝自Facebook／林嘉俊醫師，下同）

莫德納常見的副作用為何？

林嘉俊醫師表示，注射部位疼痛 、疲倦 、肌肉痛、頭痛 、發燒（通常於48小時內緩解），都是莫德納常見的副作用，而年輕人的副作用會比老年人嚴重，施打第二劑後也會比第一劑嚴重。

副作用應如何處理？

林嘉俊建議，注射部位可以適度冰敷，但不要揉接種處，若是出現發燒、頭痛，症狀，可在接種後每6至8小時吃普拿疼，發燒超過48小時則建議就醫，另外，不建議接種前提早吃普拿疼預防。

手臂一星期後怎麼突然腫起來？

林嘉俊解釋，這就是傳說中的「新冠手臂」，通常會在第一劑接種平均7天後出現，第二劑則在接種平均2天後發生，一般持續5天左右，但因為會自然消退，所以也不用太緊張，也可以請醫師開立症狀治療藥物，而就算發生過新冠手臂，還是能打第二劑莫德納。

打過玻尿酸不適合打莫德納？

林嘉俊透露，少部分人注射過玻尿酸的部位，會在接種莫德納以後腫起來，但只在治療下都可恢復原狀，「如果不幸發生這類情況，在就醫的時候一定要誠實告知是注射過玻尿酸的地方腫起來！」。他建議，如果要打玻尿酸，最好和疫苗間隔4到8週。

會引起心肌炎嗎？

林嘉俊直言，心肌炎其實沒有大家想的這麼常見，他舉例，「以色列注射400萬劑疫苗後，只出現6起心肌炎案例，通常是在施打第二劑以後，且較常發生在16歲左右的男性。另外，接種莫德納以後，若出現胸悶、喘、心悸的情況，才有可能是心肌炎的症狀，建議就醫。

過敏可以接種嗎？

林嘉俊說，只要不是對莫德納或它的成分（PEG、trometamol……等）過敏，就可以接種，但如果曾發生過敏性休克，建議先與醫師討論，「如果還是不放心，建議和長期追蹤的醫師討論。」

林嘉俊總結，莫德納引起的局部反應通常比AZ嚴重，有人會形容像被球棒打過一樣（而且第二劑比第一劑嚴重），但老年人的副作用通常比年輕人小；若施打疫苗後出現腫痛、頭痛、發燒等症狀，可以先冰敷或吃普拿疼來緩解，但如果發燒超過48小時會有嚴重不適還是建議就醫。



AZ疫苗

會因為打AZ疫苗而死亡嗎？

林嘉俊表示，就結論來講，有可能會，但機率極低，「打AZ後的5至20天可能會發生血栓，年輕女性比例較高，但機率比被雷打到還低，而感染新冠的血栓機率則是20％。」

哪些情況不能打？

林嘉俊指出，「正在發燒者」、「血栓或甘素引發的血小板低下（台灣較稀少）」、「曾對AZ過敏」都不適合接種AZ，如果想要抽血檢查血小板的話，40歲以上的民眾可到家醫科做工費成人健檢，而沒有發生過血栓或甘素引發的血小板低下的民眾就不用太擔心。

AZ的常見副作用有哪些？

林嘉俊透露，AZ的副作用有注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛、發燒（通常於48小時內緩解）等，其中，年輕人的副作用會比老年人嚴重，但第二劑的副作用比第一劑輕微，可以事先準備普拿疼。

接種AZ後，引發血栓的症狀為何？

林嘉俊提到，接種AZ後，4至28天都要觀察是否出現血栓，其中年輕女性比例較高，若出現持續性頭痛、視力改變、癲癇、持續腹痛超過24小時、下肢腫脹或疼痛、嚴重胸痛或呼吸困難等任一症狀，建議立即就醫。

AZ副作用應如何處理？

林嘉俊建議，注射部位可以適度冰敷，但不要揉接種處，接種完多喝水，若是發生發燒、頭痛症狀，可在接種後每6至8小時吃普拿疼，但要注意對普拿疼或是消炎止痛藥有沒有過敏，發燒超過48小時建議就醫，另外，不建議接種前提早吃普拿疼預防。

林嘉俊分享自身經驗，他在打完第一劑大概36小時開始燒到38度，吃了普拿疼後大概2小時退燒，到了接種第二劑時就沒什麼感覺了。他總結，接種AZ疫苗比施打莫德納更容易發燒，比較常發生在接種的12小時後，可以先冰敷或吃普拿疼，但如果發燒超過48小時或有嚴重不適，還是建議就醫。

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