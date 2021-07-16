日本暖送334萬劑疫苗！台北101打燈「台日の絆」　圓山大飯店也告白

▲台北101外牆點燈，感謝日本三度捐贈AZ疫苗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者柯沛辰／台北報導

日本贈送的第三批97萬AZ疫苗15日下午抵達台灣，為了感謝日本再次伸出援手，台北101大樓外牆晚間6點30分點燈「台日の伴❤」，表達對日本三度贈送疫苗給台灣的最深敬意與謝意。

日本第三波贈台疫苗15日由日航JL809班機載送抵台，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都相繼表達感謝，因為算上日本前兩次捐給台灣的124萬劑、113萬劑疫苗，至今總計已捐贈334萬劑。

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台北101表示，感謝日本展現台日友好真摯情誼與互相扶持的心意，因此晚間6點30分至10點打字點燈，內容包括「真友情 真感心」、「台灣❤日本」、「台日の絆❤️」、「感謝の心を再び」、「祝東奧順利」等5種，同時預祝東京奧運圓滿順利。

台北101在臉書發文表示，「滿滿的友情疫苗，台灣收到了，再次感謝日本以及在第一線為我們努力打拚的防疫人員！今晚決定給自己一個任務，用外帶日本料理回家來答謝日本！」文末，特別標註「友情のワクチン」（友情的疫苗）、「團結防疫守台灣」、「台日友好」。

除了台北101外，圓山大飯店今晚也點燈「台❤️日」表達謝意，預祝東京奧運順利成功，更喊話期待疫情結束之日相逢，讓大家一起舉杯高歌！

▼圓山飯店點燈感謝日本捐贈疫苗。（圖／記者黃軍瑋攝）