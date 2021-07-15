不滿被催租金　女房客「臭屋交還」遍地狗屎+牆壁塗鴉+毀掉3冷氣

▲桃園市韓姓女子2018年至2019年2月間在中壢租屋，不滿房東催繳水電費、房租退租，房東點交發現3台冷氣毀損、牆壁被塗鴉，滿地都是狗屎憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市韓姓女子於2018年至2019年在中壢區租屋居住，期間因不滿房東屢次催繳水電費與房租心生怨恨，2019年2月間向房東聲稱退租，房東點交時發現牆壁被惡意塗鴉、3台冷氣毀損，地板遍布狗屎氣得提告，韓女事後請求原諒並同意賠償，但卻遲遲未賠錢，桃園地院法官審結，依毀損他人物品罪判韓女3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

檢警調查，韓姓女子自2018年5月至2019年2月15日在中壢區租屋居住，期間因房租與水電費屢次被房東催繳，韓女因而心生不滿決定退租，未料韓女退租前竟將屋內3台冷氣、廁所鏡子毀損，還在牆壁上惡意塗鴉，連地板上都遍布狗屎；房東點交時當場傻眼，拍照存證後對韓女提告毀損。

桃檢偵訊時，房東指證，當初租屋前房內設施完整無損壞並提出照片、與韓女催繳房租與代繳水電費等Line對話截圖佐證，證明韓女退租後惡意破壞租屋行為，檢方事後依毀損罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，房東一度心軟指稱，韓女若能賠償其損失，同意法官給予韓女緩刑，否則請法院從重量刑；韓女雖當庭表達願意賠償，但卻遲至判決前仍未履行賠償，法官審結依毀損罪判處3月有期徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，本案還可上訴。

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