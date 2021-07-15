　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿被催租金　女房客「臭屋交還」遍地狗屎+牆壁塗鴉+毀掉3冷氣

▲桃園市韓姓女子2018年至2019年2月間在中壢租屋，不滿房東催繳水電費、房租退租，房東點交發現3台冷氣毀損、牆壁被塗鴉，滿地都是狗屎憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市韓姓女子2018年至2019年2月間在中壢租屋，不滿房東催繳水電費、房租退租，房東點交發現3台冷氣毀損、牆壁被塗鴉，滿地都是狗屎憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市韓姓女子於2018年至2019年在中壢區租屋居住，期間因不滿房東屢次催繳水電費與房租心生怨恨，2019年2月間向房東聲稱退租，房東點交時發現牆壁被惡意塗鴉、3台冷氣毀損，地板遍布狗屎氣得提告，韓女事後請求原諒並同意賠償，但卻遲遲未賠錢，桃園地院法官審結，依毀損他人物品罪判韓女3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

檢警調查，韓姓女子自2018年5月至2019年2月15日在中壢區租屋居住，期間因房租與水電費屢次被房東催繳，韓女因而心生不滿決定退租，未料韓女退租前竟將屋內3台冷氣、廁所鏡子毀損，還在牆壁上惡意塗鴉，連地板上都遍布狗屎；房東點交時當場傻眼，拍照存證後對韓女提告毀損。

桃檢偵訊時，房東指證，當初租屋前房內設施完整無損壞並提出照片、與韓女催繳房租與代繳水電費等Line對話截圖佐證，證明韓女退租後惡意破壞租屋行為，檢方事後依毀損罪嫌提起公訴。

桃園地院法官審理時，房東一度心軟指稱，韓女若能賠償其損失，同意法官給予韓女緩刑，否則請法院從重量刑；韓女雖當庭表達願意賠償，但卻遲至判決前仍未履行賠償，法官審結依毀損罪判處3月有期徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，本案還可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

►抗疫15個月「以院為家」　榮總桃園分院護理師鄒芳榆最掛念寶貝兒

►2屁孩開賓士撞路旁2轎車　嘻笑喊「漏油了！快爆炸了」落跑

ET快訊
為何大家不想打AZ？網刷爆理由　25歲女嘆：絕不會優先選
美軍機30分鐘快閃松山機場　陸國防部嗆：美方勿玩火
快訊／新莊+1「被桃園朋友傳染」　匡列6人再驗出2人確診
快訊／新北家禽合作社2移工染疫　解隔前4採PCR確診
快訊／華航接力！台灣自購55萬劑AZ疫苗　15:09抵達桃園
18歲以上疫苗接種時間曝　指揮中心：願打AZ近320萬人！近
快訊／新北+2「新莊、板橋」　1例與桃園朋友見面染疫
LIVE／新北+2「社區廣篩18.5萬人奏效」　侯友宜最新說
萬華男打2劑國產疫苗「仍確診」！媒體人再爆料　高端回應了
日贈台超過330萬劑AZ疫苗　蔡英文：台灣人民深受感動
「這縣市」18歲↑可打疫苗！預約電話打不通　衝衛生所排隊爆恐
快訊／桃園快遞員「1傳3」！多親友住同社區　市府急擴大採檢
第三輪疫苗簡訊明通知！　指揮中心曝比例分配方式
女星打AZ「被罵不打國產疫苗」！火大嗆酸民噁心：識字能力障礙
AZ、莫德納共188萬劑今分三批抵台　蘇貞昌說明進度
疫苗涵蓋率達標解封！專家憂人流多恐再封城　指揮中心回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／販毒現場人贓俱獲百公克大麻　「買家」當庭爆料全判無罪

霍氏集團吸金2千萬　美艷女主嫌愛買高檔名牌包...贓款剩10萬

帶久病妻雙雙在家上吊　太太死了他獨活...子女幫求情獲緩起訴

百貨公司試衣間換衣服！門簾縫隙突然伸出一隻手　她嚇壞尖叫

可獲利5倍！她一口氣砸553萬買35塔位　結果只拿到3張紙

台中女低血鉀快休克　警車鳴笛開道！3分鐘火速到院救命

送勇消陳志帆最後一程！局長哭了：他是我一手帶上來的

前女友另結新歡！桃園男潛進房偷拍睡顏　PO文喊：我不要臉、有性病

不滿被催租金　女房客「臭屋交還」遍地狗屎+牆壁塗鴉+毀掉3冷氣

台中醉男揮刀殺同事！5月就曾遭警逮捕　臉書「血腥留言」曝光

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

獨／販毒現場人贓俱獲百公克大麻　「買家」當庭爆料全判無罪

霍氏集團吸金2千萬　美艷女主嫌愛買高檔名牌包...贓款剩10萬

帶久病妻雙雙在家上吊　太太死了他獨活...子女幫求情獲緩起訴

百貨公司試衣間換衣服！門簾縫隙突然伸出一隻手　她嚇壞尖叫

可獲利5倍！她一口氣砸553萬買35塔位　結果只拿到3張紙

台中女低血鉀快休克　警車鳴笛開道！3分鐘火速到院救命

送勇消陳志帆最後一程！局長哭了：他是我一手帶上來的

前女友另結新歡！桃園男潛進房偷拍睡顏　PO文喊：我不要臉、有性病

不滿被催租金　女房客「臭屋交還」遍地狗屎+牆壁塗鴉+毀掉3冷氣

台中醉男揮刀殺同事！5月就曾遭警逮捕　臉書「血腥留言」曝光

快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入將有「打雷、閃電、暴雨」

屏東男無力處理母後事　警發動善心人士捐款度難關

LIVE／北市+9例！內湖好市多、IKEA爆確診足跡　柯文哲最新說明

「SolarWinds事件」駭客入侵iPhone等iOS設備！　竊取用戶登入資訊

拚本週微解封！高雄3廟宇1教會提防疫計畫申請中

穩經濟！李克強開會時拍桌　追責財稅問題「絕不手軟」

露得清、艾維諾防曬品含致癌物　嬌生緊急召回5款商品

服務公職逾40年榮退　麟洛消防分隊長汪明華：平安就是福

防疫期治安不鬆懈　南警六分局破獲電纜線竊盜集團

插旗台中！客美多咖啡公益店7／15試營運　前3天咖啡券9折優惠

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

家門外就有釣場！當地人一次釣40多尾鰻魚

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

即／北市民宅飄臭味…警消破門見「60多歲男陳屍屋內」

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關不順還被警逮

千萬麥拉倫夜跑北宜　尷尬！第一次入彎就自撞

更多熱門

相關新聞

想申請租屋紓困　「就怕被漲租金」爆共鳴

想申請租屋紓困　「就怕被漲租金」爆共鳴

教育部紓困4.0上個月開跑，其中針對大專院校學生，提供學生緊急紓困助學金和校外住宿租金紓困補貼。一位大學生便發文，說他發現房東跟建物所有人名字不同，於是就去問，「沒想到房東跟我說，怕政府會透過文件查稅，到時候查到可能要調整租金。」貼文引發不少租屋族共鳴，直嘆這個現象很悲哀。

28度吹2小時「實測氣炸」　房東暗黑話術露餡

28度吹2小時「實測氣炸」　房東暗黑話術露餡

「冷氣不冷」電費噴6896元　房東1手法連換3師傅

「冷氣不冷」電費噴6896元　房東1手法連換3師傅

疫情趨緩店面會降租？網曝經驗「房東不痛不癢」

疫情趨緩店面會降租？網曝經驗「房東不痛不癢」

情侶租屋狂起乩！她氣寫紙條「被回敬香腸+貢丸」

情侶租屋狂起乩！她氣寫紙條「被回敬香腸+貢丸」

關鍵字：

惡房客退租破壞租屋設施房東

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面