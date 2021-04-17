西濱開車一半竟聽見「靈異詭聲」　她併排砂石車被勸：撞下去吧！

▲有網友行駛西濱快速道路時，竟聽見詭異聲音。（示意圖／記者林振民攝）

記者閔文昱／綜合報導

台61線西濱快速公路時常傳出交通意外事故，有網友就在臉書分享，自己在行駛西濱並經過一輛砂石車時，疑似遇到靈異事件，不斷有聲音要她「撞向砂石車」，甚至還可想像車體捲進去的畫面，讓她相當害怕。文章曝光後，馬上就吸引了不少網友討論。

這名網友在臉書社團「靈異公社」發文分享，表示昨（15日）在行駛西濱快速道路時，與一輛砂石車並排行駛，結果這時竟突然冒出一股聲音要她「轉方向盤撞向砂石車，車體捲進去會很爽」，甚至她還可以想像車體捲進去的樣子，而那股聲音則持續著「撞下去吧，撞下去吧⋯」

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▲有網友在臉書分享遇到的靈異經歷。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

原PO表示，好在她突然想到「手夾到斷掉會很痛」才及時回神，並趕緊加速開走，不過以前聽到人家說什麼耳邊有聲音時她還不太相信，直到自己真的遇到了才真的覺得「超可怕」，呼籲網友開車「遠離大車，安全你我他」。

原PO也在文末指出，「西醫的話大概是疲勞駕駛；中醫大概會說胸悶鬱結，還是西濱真的太常出事了呢⋯」吸引不少網友討論，紛紛表示，「這時候自己的意志力就要堅定了」、「趕快去廟裡拜拜吧」、「最近西濱常有事啊」、「我覺得叫妳撞賓利的會比較恐佈，撞到賓利要痛很久」、「去求平安符吧！應該不會只有一次」、「好可怕」。

也有網友認為，這或許是好兄弟在「抓交替」，留言「玄學叫做抓交替」、「歹咪呀再找交替」，甚至有網友分享自身經歷表示，「有一次爬山走八通關古道，因為下雨走起來很累，我自己一個人落隊走在後面，停下來休息的時候睡著了，不知道睡了多久，有一個聲音一直跟我說『繼續睡不要走了，幹嘛那麼累？』後來聽到有人喊我，醒了過來，發現是同伴在前面喊我，醒來天都快黑了，如果我繼續睡大概就出事了，因為前面剛好坍方摸黑路過很危險，第二天同一個地方就有人跌落。」

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