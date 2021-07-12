西濱苗栗段修路　三角錐被砂石車撞開…害重機輪框斷裂騎士慘摔

▲正在施工中的台61線104至105公里處，因警示用三角錐遭砂石車移開，造成後方重機滑倒在地，輪框也因此斷裂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線西濱快速公路南下104至105公里處，日前路面不慎被大車壓壞路面下油管，目前正在進行道路養護工程；怎料11日竟有輛砂石車直接闖過防護設備，撞開警示三角錐後還將它移開，導致後方重機不慎衝入施工地段，造成輪框斷裂，人慘摔路上。警方調閱監視器後，正在積極追查中。

1名女姓網友PO文表示，「請求11日清晨4時30分至5時30分，行駛在台61線快速道路，後龍南下路段的車友行車記錄器，因為他們沒有放警告標示，慢車道全是卡車7、8台堵住塞車情況，所有車都駛入快車道，害很多車損毀，我們也是其一」。

網友們看了後，紛紛表示太不可思議了，是想要害死人嗎？還有人更氣憤表示「摔死怎麼辦」、「螺絲也太鬆了吧」、「扯爆」…等等。不過也有人質疑，不是上個月25日就封路了嗎？怎麼還能通行？真怪！

苗栗工務段也回覆，台61線此路段所封閉交維設施遭民眾擅自移開，致後方車輛駛入工區，本處苗栗段於11日早晨5時，接獲通報，隨即通知廠商於5時18分趕赴現場佈設交維，並於5時22分恢復交維佈設，另已調閱臨近CCTV影像初步已掌握擅自移開交維設施車輛，將交給警方偵辦，本段亦將協助受損車輛等賠償事宜。

警方表示，目前得知只有1名重機騎士有摔倒的意外事故，造成車損人扭傷，警方正調閱監視器積極調查中，目前已鎖定特定人士，將傳喚涉案駕駛到案說明、以釐清刑責。

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