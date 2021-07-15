綁布袋拖拉堆高機...一陣慘叫出人命！負責人、駕駛下場出爐

▲桃園市闕姓男子2019年10月間雇用袁姓員工處理倉庫內堆積貨品，未料因故受困，找來另一位陳姓同事幫忙以布袋拖拉堆高機卻翻覆壓住袁，後因傷重送醫不治。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市闕姓男子是某育樂公司負責人，2019年10月間明知袁姓員工未接受過堆高機特殊訓練，卻仍指派袁駕駛堆高機整理倉庫貨物，袁後來受困於砂石堆中，卻找來另一位陳姓員工幫忙救援，陳開大貨車以布袋拖拉堆高機，未料卻導致堆高機翻覆，袁當場被堆高機壓住慘叫，肋骨等多處骨折，送醫急救後仍不治死亡；桃園地檢署檢察官偵結依職安法、說致死罪嫌將闕、陳2人提起公訴。

檢警調查，38歲的闕姓男子是桃園市大溪區某公司負責人，綜理公司營運等業務，2019年10月31日指派未曾受過堆高機特殊訓練之袁姓男子，駕駛堆高機整理倉庫內堆放2.5公噸之玻璃纖維板，在運送過程中不慎陷入一堆砂石中進退不得，袁隨後向年僅20歲的同事陳姓男子求助，陳隨後駕駛大貨車，以布袋綁住堆高機牙叉中間鐵板，另一端則綁住大貨車車尾。

結果陳男踩油門準備拖拉，袁則駕駛堆高機準備脫困，未料在拖拉過程中，堆高機重心不穩向右翻覆，袁因未繫安全帶慘遭堆高機輾壓，當場慘叫哀鳴不已，陳男頓時慌了，趕緊將袁救出送醫急救，最後仍因肋骨多處骨折併氣血胸、腹腔內出血導致創傷性休克死亡。

闕男在檢方偵訊時，坦承袁未接受堆高機訓練，也未有相關執照，但仍指派其操作堆高機整理倉庫；陳姓員工也自白，自己並沒有大貨車執照，因袁請他幫忙解困，遂以大貨車綁布條方式拖拉堆高機，結果油門才剛踩一下，聽見袁男慘叫，回頭發現被堆高機頂棚壓住。

檢察官根據醫院診斷證明，袁男到院前已無呼吸心跳且多處肋骨骨折、氣血胸導致創傷性死亡等佐證。桃園市勞檢處查出，闕男指派未受過訓練的袁男操作堆高機，致使袁因堆高機翻覆墜落死亡之事實；檢方認為闕、陳犯行明確，偵結依違反職業安全衛生法、過失致死等罪嫌將闕提起公訴，陳男則依過失致死罪嫌起訴。

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