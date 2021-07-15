疫苗涵蓋率達標解封！專家憂人流多恐再封城　指揮中心回應

記者趙于婷／台北報導

台灣在7/13起微解封，開放部分活動場所和觀光景點，不過有專家認為，當疫苗覆蓋率達到25%，指揮中心解封後， 人潮流動可能會再次封城？對此，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，相關管制都會跟防疫計畫能不能落實等等，一起做綜合考量。

指揮中心日前宣布自7/13起有限度微解封，開放餐聽內用、運動場館等。指揮官陳時中表示，有條件鬆綁對象包括「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但三級警戒維持，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。

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▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

而衛福部15日赴行政院會報告新冠肺炎應處作為，在後續工作中點部分，衛福部指出，持續強化入境篩檢流程實務，加強監測境外移入檢出變異株情形；疫苗逐序到貨，持續提升疫苗接種涵蓋率；密切監測防疫措施調整之後續效應，預先應變規劃7月26日以後警戒措施。

不過有專家認為，月底疫苗涵蓋率達25%後解封，可能還會因為大家活動量變多，要再次封城？陳宗彥則直言，在7/12後的管制措施、防疫計畫和現階段疫苗接種都是觀察重點，這些都會一起做綜合評估，不是從單一面向考量，未來如何降級，會跟防疫計畫能不能落實執行等等，一起綜合考量。