高虹安爆羅秉成讓鴻海炸鍋　民進黨團：有疑問回去問郭台銘

▲民進黨團1召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

台積電、鴻海永齡基金會採購1000萬劑BNT疫苗，台灣民眾黨立委高虹安14日爆料，行政院發言人羅秉成認為有「台灣地區」的字眼不妥，讓2大企業瞬間炸鍋。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，高虹安斷章取義非常不妥當，「如果有任何疑問，也是可以回去請郭董解釋」。

高虹安14日晚間在政論節目爆料，台積電、鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，羅秉成看到後覺得有「台灣地區」的字眼出現，就揪出來這一點「這樣不行」，讓台積電及鴻海瞬間炸鍋。

民進黨團15日上午召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，政府跟企業最大的不同在於，作為一個政府、尤其代表中華民國的政府，對於國家的尊嚴、主權等各方面的堅持，是絕對有必要堅守，至於過程中有什麼樣的事情，相信未來都會陸續解密。

羅致政認為，在這段時間大家沒有必要爆料，甚至是內容與事實有很大落差的說法，只會干擾整個疫苗的簽約、運送，甚至在未來衍伸租不必要的問題，最重要的還是讓疫苗順利完成簽約、運送進來台灣讓全民接種。

羅致政說，在過程當中發生的事情，任何不必要的解讀、甚至可能跟事實有所落差的爆料，「我們認為都是沒有必要」，在任何商業談判當中，凡是可能涉及到中華民國主權問題的東西，作為政府當然要捍衛、遵守。

羅致政強調，至於內容是不是使用「台灣地區」、「Taiwan R.O.C」等字眼，相信最清楚的只有第一線的談判人員，其他人大概都是臆測，或者不知道從哪裡得來的訊息。

劉世芳表示，站在國家及政府的立場，絕對會堅守自己的主權、不會出賣國格，包括台積電、鴻海等談判代表，都是基於這樣的精神跟對方談判，至於談判的成果、合約出來都是機密的，是否裡面有人做出不同的揣測，民進黨團不敢做任何臆測。

劉世芳批評，高虹安在若干政論節目裡斷章取義，民進黨團認為非常不妥當，「如果有任何疑問，也是可以回去請郭董幫妳解釋」，無論如何政府還是站在樂觀其成的立場，當國際合約完成採購，並且在各方都滿意的狀況之下，可以把疫苗送到台灣來，才是民進黨團最大的期盼。

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