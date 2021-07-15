內湖IKEA、Costco爆確診足跡　黃珊珊「別恐慌」：提醒民眾提高警覺

▲環南市場第三次大規模篩檢，台北市副市長黃珊珊前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局15日證實，內湖IKEA、Costco有確診者足跡，通知相關業者後，業者決定停業一日做清潔消毒。面對內湖IKEA、Costco有確診足跡，台北市副市長黃珊珊表示，「別太恐慌！」公布足跡是為了讓有在該時段到該場域的民眾提高警覺，不是去過該地就一定被感染。

台北市衛生局15日指出，做疫情調查時發現有確診民眾到過好市多、IKEA，通知相關業者後，業者決定停業一日做清潔消毒，不過並非台北市政府強制要求。台北市環保局也表示，外部都已完成消毒。

黃珊珊15日中午到環南市場視察第三次PCR情形，被問到關於內湖IKEA、Costco有確診足跡，她提及，一接到相關通報後，14日就已經完成清消，只要做疫調時發現足跡，健康服務中心都會第一時間做處理，只是15日才被媒體爆出來而已，14日就完成消毒了，而業者可能比較緊張，所以15日停業再做處理。

黃珊珊強調，僅是有確診者到過該場域且停留超過15分鐘，「這是足跡，不是每個地方都有問題。」是為了提醒民眾，若在該段時間到過該場域，必須提高警覺，「別太緊張！」就以環南市場為例，不會因為有人來過此地就一定被感染，做好自身防護、提高警覺；而內湖Costco、IKEA業者在乎消費者安全，所以才做更徹底的處理，「是好事，別太恐慌。」

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）