北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡　14日急消毒、今暫停營業

▲內湖IKEA。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，新增17例本土確診，以台北市10例為最多。台北市內湖區的IKEA、Costco於15日爆出有確診者到過，對此，台北市政府衛生局證實，做疫調時確實有發現確診足跡。

台北市衛生局15日指出，做疫情調查時發現有確診民眾到過好市多、IKEA，通知相關業者後，業者決定停業一日做清潔消毒，不過並非台北市政府強制要求。台北市環保局也表示，外部都已完成消毒。

至於詳細確診者足跡、時間日期，台北市政府統一於每天下午1時對外公布，由台北市長柯文哲主持的下午3時30分防疫記者會做更進一步說明。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電IKEA，IKEA回應，內湖IKEA已於14日晚上已全面消毒，15日接獲台北市政府通知，也會配合要求停業一天，並積極配合政府疫調。

IKEA指出，將持續遵循政府要求的各項措施，要求顧客入店需配戴口罩、進行實聯制，入店前也會替顧客測量體溫、消毒，提醒顧客保持社交距離，設置相關提醒告示等。店內員工當班期間每天量兩次體溫，於店內全程皆配戴口罩。我們將依照政府相關建議與要求為準則，隨時調整相關措施。