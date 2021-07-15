奈良美智特展高雄場QA懶人包！「預約連結」公布　1帳號2人同行　

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》高雄站將於7月24日至10月31日在「高雄市立美術館」舉行，因應防疫，將採線上預約制，而主辦單位已搶先公布「預約連結」，將在7月16日中午13時正式開放。同時也公布9大QA，包括一個E-mail帳號預約上限2人，嬰幼兒也會列入計算，不開放現場候補及團體預約等。

▲奈良美智特展高雄站，線上預約QA一次看。（圖／Facebook「奈良美智特展」／文化總會）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《奈良美智特展》高雄站將於7月16日13:00開放預約，而今（15）日也搶先在臉書粉專公布線上預約QA，值得注意的是，此次不同於台北站，將開放嬰兒車入場，但嬰幼兒也必須列入人頭計算，因此家長要落實實聯制，一個E-mail帳號最多2人同行，若超過2人，須以另組E-mail進行預約。

由於採實聯制，若預約成功後當天不克前往，也無法將名額轉讓他人，但可電話取消。而此次成功報名參觀《奈良美智特展》，若想再參觀高雄市立美術館其他展覽，可至售票中心購票；但如果僅預約高美館一般展覽參觀者，不開放參觀《奈良美智特展》。

＊預約連結將於7月16日13:00正式開放：https://bit.ly/3efGNaq

▼奈良美智特展高雄站QA。（圖／Facebook「奈良美智特展」／文化總會）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來