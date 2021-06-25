戴特殊口罩也是「社會創新」！唐鳳：找不到比台灣更自由的政體

▲唐鳳認為台灣的「自由」對防疫來說，大家能有更多創新方法克服挑戰。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

唐鳳繼推動口罩實名制、簡訊實聯制後，又創建「疫苗預約接種平台」，近來她也在節目分享「自由」對台灣防疫的影響，提到「我們周遭幾乎找不到比台灣更加自由的政體」，認為一個自由的體制，對防疫或其他大議題不但不會有負面影響，反而能靠著自由、靠著大家一起想新的方法，來克服面前的挑戰。

唐鳳擔任第11屆總統文化獎「青年創意獎」召集人，近來接受《文化ya總會》訪談，提到這屆總統文化獎的主題是「閃耀世界，自由之光」，而她說，「我們周遭幾乎找不到比台灣更加自由的政體，在全球性的民主退潮裡，台灣實際讓大家看到，一個自由的體制，不但對於防疫或其他大的議題不會有負面影響，反而是靠著我們的自由、靠著大家一起想新的方法，來克服面前的挑戰，這是我們現在很重要的價值」。

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▲唐鳳接受《文化ya總會》訪談。（圖／文化總會提供）

她也認為，總統文化獎歷屆得獎者，就是「能善用自由民主社會的體制，在各種不同價值的衝突當中，凝聚出新價值的人」。只是在進步過程中產生懷疑時，如何堅定對自由的信仰？唐鳳強調，「懷疑是很健康也是很正常的，如果沒有抱持懷疑，其實自由沒有意義，因為會變成大家都是同一套想法，所以自由的精神恰好就是對於現狀、現有體制的懷疑」。

但她也說，「懷抱懷疑的精神不是當酸民，而是有能力提出創意的解決方案」，目前台灣最可貴的就是大家對於公共事務都非常願意拔刀相助，當看到任何不公平的事情，不會只是指責，而是一下子就很多人跳出來，去找更好的方法，而且不吝於分享，「把這懷疑的能量變成共同創造的能量」。

▲去年4月的「粉紅色口罩」事件，唐鳳認為也是一種社會創新。（圖／衛福部提供）

由於唐鳳一直以來被外界認為相當創新，而她也認為台灣具有「社會創新」，舉例去年4月疫情初期，有個小男生表示不想戴粉紅色口罩去上學，當時所有人就一起戴上了粉紅色口罩，後來還有各式各樣的口罩出現。

唐鳳說，「這讓戴口罩這件事好像不只出於義務，更是出於自我表現，這個就是社會創新。因為每個人都在想辦法增加大家戴口罩的意願，這是眾人之事，而在台灣有公共利益的事情大家就會集思廣益」。該集訪談內容將於本週六26日下午4點在《文化ya總會》播出，也會在各大Podcast平台更新。

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