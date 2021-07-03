護理長問「有無降焦慮音樂」？文總合作角頭「線上接力演唱」挺醫護

▲「給力量——線上音樂會」挺醫護，首場由四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹接力演唱一小時。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

一名護理長問「有沒有推薦降低焦慮的音樂？」促成文化總會攜手台灣獨立音樂品牌「角頭音樂」，推出「給力量——線上音樂會」，7月9日起週五晚間8點登場，首場由四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹「接力演唱1小時」，未來連續4週，期望以音樂帶給醫護人員力量，也撫慰全體國民的心。

此次文化總會合作的「角頭音樂」，邀請歌手幾乎為獨立音樂創作者，純樸卻充滿生命力，具有強烈創作風格及多元視野。角頭音樂負責人張四十三表示，他有一位在當護理長的老同學，某天晚上傳訊息詢問「有沒有推薦可以降低不自主焦慮、提升睡眠品質的音樂？」，讓他萌生為醫護人員舉辦線上音樂會的想法，不只推薦音樂，更直接邀請歌手演唱，以此表達音樂人的心意。

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▲四分衛將參與首場演唱。（圖／文化總會提供）

文化總會副秘書長李厚慶說明，「給力量—線上音樂會」每週一集，每集4組歌手，為期一個月，總計16組表演者共同為醫護人員加油。而此活動的籌備時間只有2個星期，短時間內可以找到這麼多組歌手，是因為音樂人都很感謝防疫人員的犧牲奉獻，希望能以音樂帶來正能量。

演出者都是在遵守防疫規定下，在安全地點拍攝，另一方面，這段期間音樂工作者也受疫情影響，少了許的演出機會而苦撐生計，藉由這個線上演出，也為音樂人在疫情中搭起舞台。而節目除了音樂演出以外，更會有神秘嘉賓錄影為醫護人員打氣，是節目中的小彩蛋。

▲來自卑南族的桑布伊，獨特嗓音具有強大穿透力。（圖／文化總會提供）

首集登場的四分衛為台灣資深搖滾樂團，擁有跨世代的眾多粉絲，曾獲金音獎最佳樂團肯定，也曾多次入圍金曲獎；而來自卑南族的桑布伊，獨特嗓音具有強大穿透力，曾一舉拿下金曲獎最佳原住民語歌手、最佳演唱類錄音專輯獎、最佳年度專輯獎。

柯泯薰身兼創作歌手、製作人、詩人等多重身分，詞曲風格溫暖且富有靈性，多次入圍金曲獎和金音獎；薛詒丹擅長爵士樂，2019年發行首張創作EP《太安靜》，以其中的《糖衣》入圍金音獎，本月也將發行最新單曲《生存偏見》。

▲柯泯薰身兼創作歌手、製作人、詩人等多重身分。（圖／文化總會提供）

「給力量—線上音樂會」將於7/9(五)晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出。

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