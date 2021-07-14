《奈良美智特展》高雄站7／24開展！加碼26件新作　採預約制參觀

▲《奈良美智特展》高雄站確定7月24日至10月31日在高雄市立美術館展出。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

粉絲敲碗的《奈良美智特展》高雄站確定開展，將於7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出！除了原本53件在台北站展出的作品，更為了高雄加碼26件新作，據主辦單位透露，奈良美智本人已經抵台隔離中，而高雄站展覽同樣為免費參觀，將採線上預約制分流，詳細辦法即將公佈。

「奈良美智特展」高雄場26幅新作一次看！線上預約辦法、時間曝光

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藝術家奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及在311東日本大地震時的捐款與幫助，今年3月首度跨海來台開個人特展，台北首站掀起了一波觀展熱潮，可惜在5月中因疫情三級警戒，提前宣布閉展。

《奈良美智特展》官方粉專發布，特展確定在2021年7月24日至10月31日移師高雄市立美術館展出，此次由奈良美智特別為台灣創作的新作《朦朧潮溼的一天（HazyHumidDay）》領軍，帶來在台北站展出、首度在海外亮相的《月光小姐（MissMoonlight）》等53件展品，更為高雄站增加26件新作。

26件新作包括：今年初來台佈展隔離期間創作的8件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊YamakoSister/older》與《山子妹妹YamakoSister/younger》，還有《旅行的山子TravelingYamako》系列15件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

高雄美術館《奈良美智特展》同樣為「免費入場」，但採線上預約制讓人流分時段參觀。展覽日期將配合防疫措施調整，詳細入場須知與預約系統都會在近期於「奈良美智特展」粉絲專頁公佈。

▲《奈良美智特展》高雄站由《朦朧潮溼的一天（HazyHumidDay）》領軍。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

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