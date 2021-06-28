奈良美智給畢業生建議：接觸看似無關的事、不要尋求「捷徑意見」

▲奈良美智與學生分享看法。（圖／翻攝自奈良美智推特／yoshitomo nara @michinara3）



記者林育綾／綜合報導

疫情持續延燒，今年畢業生也面臨求職茫然，而無論是在學或應屆畢業生，不免會想尋求長者、前輩的意見；日本知名藝術家奈良美智也說，自己常被美術系、藝術系學生問相關問題，但他說，「我希望學生們不要輕易去尋求捷徑般的意見，應該自己或與同伴們一起徹底思考」。

日前《奈良美智特展》在粉絲團分享，奈良美智在唸書時，曾經當過美術補習班的老師，而他常在上課時教跟科目無關的內容，但他跟學生說，「如果想要從事創意工作，感受與注意力很重要」，他自己也在這方面做很多努力。

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▲奈良美智認為，做了很多乍看跟美術無關的是，讓他沒有變成普通的藝術家。（圖／©YOSHITOMO NARA／Facebook《奈良美智特展》）

他也常會被學生問到「我該怎麼做」或「給我一些建議」，不過奈良表示，「我自己從來沒有問過這樣的問題。就算我也有很多煩惱，但問了別人還是很難解決問題」。奈良認為，「很容易就能用言語表達出來的問題，煩惱是理所當然的，如果無法用言語表達的話就把它畫成一幅畫吧！」

他分享自己在學生時代，不會去向學長姐或前輩藝術家尋求意見，「我希望學生們不要輕易去尋求捷徑般的意見，應該自己或與同伴們一起徹底思考！」

另外奈良美智經常拍照、聽音樂、看電影、看書⋯⋯「做了很多乍看之下跟美術無關的事情，但我覺得那才是最重要的，那使我沒有變成普通的藝術家。請大家盡可能去接觸看似與藝術無關的事情，我認為這終將會加深自己的專業」。

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