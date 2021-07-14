「奈良美智特展」高雄場26幅新作一次看！線上預約辦法、時間曝光

▲《奈良美智特展》高雄站。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》高雄站將於7月24日在高雄市立美術館登場！此次以奈良特別為台灣特展創作的《朦朧潮濕的一天》為主視覺，更加碼26件新作，而因應防疫，特展將採預約制參觀分流，線上預約系統將於7月16日（五）正式開放。

日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）為了感謝台灣捐贈口罩給日本，以及在311東日本大地震時的捐款與幫助，今年3月首度跨海來台巡迴開展。雖然第一站在台北關渡美術館受到疫情影響而提前結束，但截至5月初因應防疫升級閉展之前，台北站觀展人數突破4萬人次。

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主辦單位表示，《奈良美智特展》巡迴展第二站在高雄市政府積極協助下，將於7月24日至10月31日移師「高雄市立美術館」展出，將帶來台北站《朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day》、首度海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》等53件展品，更為高雄站增加26件新作。

26件新作包括今年初奈良來台佈展隔離期間創作的8件素描作品、1件在今年初完成，也是首次在海外公開的繪畫作品、2019年畫在紙板上的《山子姊姊 YamakoSister/older》與《山子妹妹YamakoSister/younger》，還有《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品，希望藉著畫作表達對台灣抗疫的鼓舞與信心。

而這次台灣巡迴展最重要的作品之一、同時也是奈良美智為了這次展覽特別創作的《朦朧潮濕的一天》，將作為高雄《奈良美智特展》主視覺。奈良美智曾說，這幅作品蘊含了他對台灣的感情，也是多次造訪熱帶氣候的台灣之後，以感性去理解，透過畫筆留下記憶中不變的自然與氣候。

而在畫完這幅畫之後，他發現比過去更能冷靜地接受自己的缺點和弱點，「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」這幅畫對奈良美智來說意義重大，展現出的不只是奈良美智對於台灣的情感，更用畫表達了他無法以語言表達的內心狀態。

▲《奈良美智特展》高雄站主視覺，由奈良美智為了這次展覽特別創作的《朦朧潮濕的一天》領軍。（圖／主辦單位–文化總會、高雄市立美術館）

高雄《奈良美智特展》展覽由中華文化總會、高雄市立美術館、Yoshitomo Nara Foundation (Japan General Incorporated Foundation)主辦，文化部、公益財團法人日本台灣交流協會、高雄市政府協力籌劃。

展覽將全面採取線上實名預約制，讓民眾得以分時分流方式入館參觀，線上預約系統將於7月16日（五）正式開放，相關資訊可見特展官方粉絲頁、中華文化總會、高美館官網。高雄副市長史哲也在臉書呼籲，由於展期很長，在三級警戒期間建議民眾「先不跨區觀展」，並遵守防疫規範欣賞展覽。

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