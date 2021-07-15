新北市花66天「385人確診→清零」！鄉民讚侯友宜太優秀：值得肯定

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

新北市14日新增2例本土確診，皆為解除居家隔離前PCR採檢陽性，等同沒有新增確診，新北市長侯友宜感動致謝，這是自本土疫情爆發66天以來，首度的零新增確診，感謝市民的犧牲與配合，以及第一線人員的辛勞。對此，有網友大讚，侯市長的優秀表現真的看到效果了，反觀隔壁的台北市，只能說聲加油。

該網友昨（14）在PTT發文，自疫情爆炸以來，新北市一直都是疫情的熱區，從高峰385人確診，到14日已經實質清零，侯市長從一開始手忙腳亂，造成大賣場群聚感染，後來找來專家台大公衛學院教授陳秀熙，一起討論新北市的防疫政策，也與衛服部合作配合，逐步降低疫情，「今天真的看到效果了，反觀隔壁，今天還有10例，唉」。

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對此，網友們也認為侯市長防疫有夠讚，「新北找那個陳老師來防疫找對了，他很厲害的」、「我覺得侯天生可能不聰明，就像疫情開始整天造成恐慌群聚，但優點是非常尊重專業，又肯檢討改善」、「懂得讓專業的來也是一種領導的能力」、「真的該支持連任了」、「真的，對侯友宜改觀了」、「侯市長後期的防疫表現確實值得肯定」。

▲網友大讚，「尊重專業就值得肯定」。（圖／翻攝自PTT）

對於台北市的防疫政策，網友們無奈表示，「柯如果當初跟著侯來做，搞不好已經可以降級了」、「如果柯不要剛愎自用，多找公衛專家幫忙，或許就不一樣了」、「反觀隔壁，一直說自己比中央指引更厲害、更精準」、「這證明光有醫學根本不行，還是要有公衛專家才行」。

新北市長侯友宜在防疫記者會中正式宣布，這是自本土疫情爆發66天以來，首度的零新增確診，感謝市民的犧牲與配合，以及第一線人員的辛勞。不過，侯友宜表示，病毒可能隨時反撲，會繼續戒慎恐懼、小心翼翼，謙卑、務實、努力的做好防疫工作