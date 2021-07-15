中國上半年GDP增12.7%　Q2成長7.9%符合預期

<br type="_moz">

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸國家統計局15日，發布最新國民經濟運行數據。2021年上半年，大陸國內生產總值53兆2167億元（人民幣，下同），按可比價格計算，年增率12.7%，雖較第一季度的增幅18.3%，回落5.6個百分點，但符合外界預期。官方解讀，宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現「穩中加固、穩中向好」態勢。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，經初步核算，上半年國內生產總值53兆2167億元，按可比價格計算，年增12.7%。

▲中國大陸今年首季以來，GDP增速的低基期加乘效應逐漸衰退，回歸基本面。（圖／CFP）

若綜合疫情期間的2020、2021年兩年數據來看，大陸上半年的GDP表現，兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比首季加快0.3個百分點；分季來看，2021年第一季GDP年增率18.3%，兩年平均增長5.0%；第二季增長7.9%，兩年平均增長5.5%。

分產業來看，2021年上半年，大陸第一產業增加值2兆8402億元，年增7.8%，兩年平均增長4.3%；第二產業增加值20兆7154億元，年增14.8%，兩年平均增長6.1%；第三產業增加值29兆6611億元，年增11.8%，兩年平均增長4.9%。

在此之前，中國銀行研究院曾發布2021年最新的經濟金融展望報告稱，上半年中國經濟繼續保持穩定復甦態勢，內需總體若復甦，出口超預期高增長，認為隨著去年低基期效應逐步減弱，各主要經濟指標增速將「高速回落」，預計GDP增速將從首季18.3%的高增長，降至第二季的7.9%左右，預計第三季增長6.3%左右，全年增長8.8%左右。

《中國證券報》則引述中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授劉曉光預估，在經濟復甦、基期效應下，中國上半年實際GDP成長率，會達到12.3%左右；中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴則預估，第2季GDP成長率會放緩到8％左右。

►生火了！連我媽都用到發光

►►陸上半年「人均可支配收入」增12.6% 失業率5%

▼大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2021年上半年大陸國民經濟運行情況。（圖／CCTV）



