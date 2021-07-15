高血壓、糖尿病不同病史怎打疫苗　台大醫42題QA解答一次看

▲為因應病人回流，台大醫院醫護人員自6月29日起恢復到院上班。圖為台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

隨著中央疫苗預約平台開放18歲以上民眾進行意願登記，也有越來越多人對於自身病史是否會與造成不良反應感到疑惑。台大醫院醫師張皓翔、郭亭亞、吳璨宇等人建立一份「COVID-19疫苗知識就是力量」表單，列出42個問題並給予完整解答，包含可不可以預防性吃普拿疼、對某些食物或藥物過敏能否施打疫苗，或是有高血壓、糖尿病、腎臟病、中風、心臟疾病、肺部疾病、氣喘、肝臟疾病、神經疾病、免疫不全疾病、肥胖、貧血等疾病，接種疫苗前後要注意哪些事項。

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▲醫師們共筆解答民眾對於疫苗施打前後的疑問。（圖／翻攝自COVID-19疫苗知識就是力量網頁，下同）

國內目前可以施打的疫苗有AZ以及莫德納兩種，另外，台積電、永齡基金會也向上海復星洽購1000萬劑BNT疫苗，最快9月底到貨。隨著疫苗加速開打，不少民眾對於自身健康狀況、病史是否會造成疫苗不良反應感到困惑，台大醫院醫師張皓翔、郭亭亞、吳璨宇等人以共筆的方式建立一份「COVID-19疫苗知識就是力量」表單，整理台灣CDC、美國CDC、各大期刊網站、專家學者意見，主要針對COVID-19疫苗常見疑問、疫苗簡介、特殊族群及罕見的不良反應，進行解答。

▲關於用藥、病史是否會影響疫苗效果，也有答案。

整份表單包含更新歷程、疫苗施打Q＆A、疫苗簡介與禁忌症、特殊族群、疫苗副作用與不良反應。其中疫苗施打Q＆A總計列出42個問題，包含不建議預防性使用普拿疼、吃抗凝血劑可以接種、對某些食物或藥物過敏基本上可施打疫苗（建議先與醫師討論諮詢），或是有中風、腦血管栓塞、巴金森氏症、癲癇、蠶豆症、風濕疾病、帶狀皰疹等病史，都強烈建議接種，注射疫苗前也不須停用胰島素、血糖藥、血壓藥、膽固醇用藥。

►點此可看「COVID-19疫苗知識就是力量」表單。