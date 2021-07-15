「1劑疫苗＋口罩＝2劑保護力」　公衛專家籲微解封可適度放寬2點

記者黃翊婷／綜合報導

全台自7月13日起微解封，但大部分縣市仍不敢放寬防疫措施。台大公衛學院教授陳秀熙14日與其他專家學者進行討論，指出台灣的疫情已經慢慢受到控制，加上一到六類的疫苗施打率已達82％，「一劑疫苗加一個口罩，等於國外打兩劑但沒戴口罩」；另外學者們也建議可以適度放寬禁止人群移動，包含停班停課、異地辦公，並支持在有相關準則的前提下，開放餐廳內用。

▲微解封後台北市內不少夜市陸續復業，但不開放內用，民眾也不能邊走邊吃。圖為臨江街夜市。（圖／記者湯興漢攝）

陳秀熙與另外5位學者14日出席「新冠肺炎防疫科學線上直播」，討論台灣目前的疫情狀況。陳秀熙表示，目前台灣的Rt值在0.35，且已經維持Rt值小於1一個月，代表台灣透過三級警戒、快速設立快篩篩檢站等方式，確實發揮早期找到隱形傳播鏈的功效，讓傳播鏈默默被阻斷，穩定控制疫情。

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考量到一到六類的疫苗施打率已達82％，其中長照機構疫苗施打率已達到78％，75歲以上長者施打率也達到63％，維持國家運作的第七類施打率將近50％。陳秀熙認為，這對台灣未來的疫情控制會非常有幫助，「一劑疫苗加一個口罩，等於國外打兩劑但沒戴口罩」。

公衛學者范僑芯也表示，一般常見的防疫措施包含3種，也就是戴口罩、保持社交距離和禁止人群移動；雖然在高風險的情況下，禁止人群移動效果是最好的，但在低風險的情況下，同樣的防疫措施效果卻不顯著。

陳秀熙指出，台灣現在處於低風險環境，只要繼續做好戴口罩、保持社交距離等防疫措施，是可以適度放鬆「禁止人群移動」，包含停班停課、異地辦公。

▲學校停課是控制疫情的關鍵之一。（圖／記者周宸亘攝）

此外，由於校園是控制疫情的關鍵，任小萱博士依據美國CDC針對秋天讓學生回歸校園上課的準備進行分析，表示其中包含4大防疫措施，例如針對12歲以上的學生提高疫苗施打率、教室內要維持社交距離、若沒辦法保持社交距離或沒接種完整疫苗就要戴口罩，以及其他像是需定期檢測、固定洗手消毒等等。陳秀熙認為，配合口罩、社交距離及檢測在不同風險層次及疫苗施打進行精準解封，可作為台灣未來校園開放之依據。

至於是否建議餐廳開放內用，陳秀熙和與會學者進行線上投票，所有公衛專家一致認為台灣餐廳可以開放內用。陳秀熙進一步說明，餐廳內用對庶民經濟非常重要，雖然依照專業上可以支持中央開放內用的政策，但由於餐廳的各種場域種類很多，希望各地對於不同場域的餐廳開放準則，還是要依照決策者所給予的指引來協助餐廳內用措施，才能減少群聚感染的機會。

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