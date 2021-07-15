他點名「這政策奇怪了」：希望不要被罵翻再來改

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

前疾管局長張鴻仁表示，內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了，希望他們不要被罵翻再來改。另外，他也贊成開放餐廳內用，「但更重要的是各縣市政府要聽的進去！」

三級警戒持續，所有宗教活動暫停舉行，有民間廟口演出歌仔戲、陣頭的工作者表示，生活快撐不下去，「酬神戲只表演給神明看」，能否一併鬆綁？

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▼目前所有宗教活動都暫停辦理。（圖／資料照／記者李毓康攝）



對此，指揮中心副指揮官陳宗彥14日回應，目前所有宗教活動都暫停辦理，因此也不會有寺廟的酬神活動；而歌仔戲團、布袋戲團、掌中戲團等，確實很多地方型的表演團體，過去都是透過這些宗教活動在維持，這部分將會再跟文化部了解、討論，也會因應疫情需要去做滾動檢討。

張鴻仁則在臉書說，內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了，希望他們不要被罵翻再來改。

而台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙支持開放餐廳內用，因他認為對庶民經濟非常重要。張鴻仁也贊成，「他（陳秀熙）支持餐廳可以開放了，而且他邀請的7位專家，一致贊成！我當然舉雙手贊成，但更重要的是各縣市政府要聽的進去！」

▲▼全台本島19縣市、金門、馬祖都禁止內用，僅澎湖開放。（圖／記者李毓康攝）

