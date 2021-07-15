快訊／花蓮地牛深夜又翻身！24小時43震　最大震度4級

▲花蓮地震。（圖／中央氣象局）
記者柯振中／綜合報導
花蓮縣壽豐鄉15日深夜發生芮氏規模4.7的地震，震源深度6.1公里，最大震度四級。據了解，這已是花蓮24小時內發生的第43起地震。
氣象局表示，這起地震發生在北緯23.92度、東經121.6度，位在花蓮縣壽豐鄉，芮氏規模4.7、震源深度6.1公里，屬於極淺層地震。
[廣告]請繼續往下閱讀...
花蓮現地區震度分別如下：鹽寮4級、銅門4級、水璉3級、花蓮市3級、磯崎3級、秀林2級、西林2級、太魯閣2級、西寶2級、光復1級。
▲花蓮地震。（圖／中央氣象局）
記者柯振中／綜合報導
花蓮縣壽豐鄉15日深夜發生芮氏規模4.7的地震，震源深度6.1公里，最大震度四級。據了解，這已是花蓮24小時內發生的第43起地震。
氣象局表示，這起地震發生在北緯23.92度、東經121.6度，位在花蓮縣壽豐鄉，芮氏規模4.7、震源深度6.1公里，屬於極淺層地震。
花蓮現地區震度分別如下：鹽寮4級、銅門4級、水璉3級、花蓮市3級、磯崎3級、秀林2級、西林2級、太魯閣2級、西寶2級、光復1級。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響