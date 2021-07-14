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快訊／今天第40震！花蓮20：55發生規模4.1地震　深度僅9公里

▲▼花蓮2055地震。（圖／氣象局）

▲花蓮14日晚間20時55分發生規模4.1地震。（圖／氣象局）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今天第40震！台灣花蓮地區14日晚間8時55分發生有感地震。氣象局指出，地震震央位於花蓮縣政府南方2公里，位於花蓮縣近海，地震深度9公里，規模4.1。

震度部分，最大震度為花蓮4級、南投2級、宜蘭及台中1級。

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根據氣象局統計資訊，花蓮吉安鄉14日清晨6時52分發生當日第一起規模5.2地震，接著6時53分連續發生4.4及4.1地震，6時59分再度發生規模5地震。花蓮縣14日從第一起地震開始，累積至14日晚間7時30分起，總共發生了38起有感地震，其中規模5以上的有3起、規模4以上的有6起。

鄭明典14日下午在臉書貼出「花蓮地震圖」，表示花蓮縣14日的地震，顯著有感地震，由編號57到65，總共9次，以「氣象人」的角度看地震，「想到的是山區土石鬆動，未來降雨比較多的時候，要特別小心土石鬆動的問題，也就是雨天應避免山區活動」。

▲▼花蓮今日發生多起有感地震。（圖／氣象局）

▲氣象局地震中心主任陳國昌。（圖／氣象局）

另外，氣象局地震中心主任陳國昌解釋，花蓮地區14日發生的有感地震，為本月7日、8日規模5.4地震的餘震「屬於同一序列」，雖然這個地區過去也有群震發生，但不像近期這麼「多」且「分批」發生，有點「異常」，甚至可說是較為罕見，預計未來一周還會有餘震發生，且規模可能達到5左右。

不過他也說，當地48年以來規模5.5地震只發生過4次、規模6地震發生過1次，顯示當地規模較大的地震數量少，持續釋放能量是好事，花蓮鄉親也不需要太擔心。

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