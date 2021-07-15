煮「東坡肉」招待兒子女友！他慘遭老婆雷霆大罵　網笑：犯大忌

▲人夫用東坡肉招待兒子朋友，卻遭到妻子怒吼「我都沒吃到」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

實習記者高琳景／綜合報導

一位廚藝精湛的人夫近日在臉書「喊冤」，表示日前兒子帶著女同學來家裡吃飯，於是他煮了一道「東坡肉」來招待對方，沒想到老婆得知後竟然暴怒。網友看了全笑回「你完蛋了」、「煮給其他女人吃是大忌啊」。

一名人夫在「爆怨2公社」發文，開頭就先詢問網友，「對女孩子來說，只是沒吃到，有必要發那麼大的雷霆怒火？」他表示，兒子帶女同學來家裡，所以中午煮了一道東坡肉來招待對方，而老婆因為工作關係不在家所以沒吃到。

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沒想到，到了晚上聽見老婆和兒子在聊中午的東坡肉，讓他瞬間背後一涼，接著就聽到老婆對他發出撼動天地的雷霆怒吼，「為什麼我不在時你才做東坡肉，為什麼挑我上班時才做那麼豐盛？我都沒吃到耶！」

接著，兒子也掃到颱風尾被媽媽酸，「小女友很可愛吼，可愛到讓你都忘記留一些給你媽媽吼。」讓父子倆超無奈，只能雙手一攤「習慣就好！」

文章曝光後，讓不少網友笑回「罪魁禍首-東坡肉」、「誰洩機密的誰負責，結案」、「趕快再做一盤讓老婆大人息怒阿」、「公公對媳婦比較好的概念」、「不趕快再補上一大盤，我看你沒完沒了了」、「沒有安太座，必遭天譴」、「煮給其他女人吃是大忌阿」、「其實真正背後一涼的是兒子的小女友」。

▼網友笑回，「沒有安太座，必遭天譴」。（圖／翻攝自爆怨2公社）