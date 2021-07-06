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結婚隔天遭婆家討「16萬聘金」！ 她回「6字」…最終慘離婚

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲結婚時一些繁瑣細節，常會導致關係生變。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

結婚是人生大事之一，但有時在繁瑣的過程中會因意見分歧而鬧得不愉快，甚至走上離婚一途。一名女網友即分享自己的故事，表示在結婚後的隔天，即被夫家要討回聘金，她只回了「6個字」，「從此開始糟啦！」最終以離婚收場。

一位女網友在《爆怨2公社》發文寫道，日前看到離婚後夫家要回金飾的案例，就想到自己的親身經驗。她表示，在結婚辦桌完後隔天，夫家馬上要回聘金16萬元，她回了一句「那是我爸媽的」，從那之後兩人的婚姻就開始有了嫌隙。

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原PO表示，每個地方結婚風俗民情本就不同，「聘金」是台灣的禮俗，用意多是答謝女方父母生女育女到嫁人。「剛開始談的聘金很簡單，沒有大小就是12萬而已，是前公公在我家訂婚日祭祖時自己加4萬現金變成16萬元」。

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲女網友自曝結婚隔天，遭夫家要回「16萬聘金」。（示意圖／ETtoday資料照）

她進一步表示，因為對方說家裡東西全部齊全不要嫁妝，「於是我媽在我們新人身上下手，棉被頂級羊毛、萬元寢被套組、整組訂製西裝、加重黃金和領夾……等，採買這些我人全部在現場！所以我敢說總價一定有到16萬元。」

沒想到，夫家卻在隔天開口要將聘金討回，讓她傻眼直呼「我家真的不缺這16萬，不還是因為憑什麼對方那麼計較又沒有事先約定，逼我還我就一定要還？她女婿4個收的都比我高，她還過誰了？」

貼文曝光立即引發熱議，網友直呼「誇張！離得好」、「那婚前提親是提心酸的嗎？」、「超扯婆家，那種婆家真的不好待」、「收回可以，馬上辦離婚」、「你的就是我的，我的還是我的的概念」、「不收聘金不附嫁妝不辦桌直接登記，互不欠沒人嘴」。

更多人恭喜她逃離苦海，「結婚前真的什麼都要看清楚～包括對方的家人生活習慣個性…」、「這個家庭？早離早好，下個會更好」、「會計較結婚花費的，一律沒有結婚資格」、「聘金覺得雙方合意就好，付出去再討回來的家庭很假！恭喜你逃離了」、「加油！祝妳順遂」。

▼網友們奉勸，這種家庭「早離早好」。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

▲▼０。（圖／翻攝自臉書／爆怨2公社）

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