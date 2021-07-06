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因疫情和女友2年未見！他悲訴遠距戀「比牛郎織女慘」　釣出已被甩苦主

▲感情,男女,戀愛。（圖／pexels）

▲不少遠距情侶長時間未見面，相思之情甚苦。（示意圖／pexels）

實習記者高琳景／綜合報導

從疫情爆發以來，不少遠距情侶無法見面，這對熱戀中的情侶來說相當煎熬。一名男網友即表示，和女友分隔兩地已經快2年沒見了，讓他訴苦道「織女牛郎一年至少見一次」。貼文曝光後，沒想到釣出已慘被分手的苦主幫他加油打氣。

一名家住台北的男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，因為疫情的關係，讓遠距離戀愛更困難了，已經和女友快2年不見了，直呼「織女牛郎一年至少見一次，真心希望疫情趕快過去」，並附上一張分隔兩地的距離照。

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從照片中可見，從台灣桃園國際機場到香港國際機場的飛行時間，雖僅短短1小時又45分，但卻有「咫尺如天涯」，想見一面比織女牛郎還難。

▲▼0。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲癡情男和女友分隔台北、香港兩地。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文曝光後，引發不少粉絲熱議「很佩服遠距離的情侶」、「織女牛郎一年至少見一次...可是金童玉女天天見面，但中間有觀世音也不能幹啥呢？」、「佩服，我光兩個月就受不了了」、「這變網友了吧」、「你帽子因該換顏色了」、「太遠了，娶回家吧！」、「好猛的戀情⋯」。

PO文也釣出不少苦主表示「遠距離+1，已經531天沒見了」、「我也是...快兩年沒見面，疫情真的搞死人」、「了不起，嘗試過幾次真的無法，現在最南桃園最北基隆，再遠我無法」、「+1，我是台馬，交往8個月左右時遇到這波疫情，也是639天沒見面了」、「跟你一樣台港兩地，也快兩年不見了」。還有更慘的苦主為他加油打氣，「加油！你還能撐兩年，我才十個月就被分手了，跟你一樣台港，至於那些看衰的、觸眉頭的，祝福你們所說的都會實現在自己身上。」

▼不少網友前來留言安慰。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲▼0。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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