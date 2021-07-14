強化台南北門救災量能　侯永都基金會北門捐贈皮卡災情勘查車

▲財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會，捐贈台南市消防局災情勘查車1輛儀式，由第三救災救護大隊大隊長楊子濬代表受贈，並頒發感謝獎座及獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局14日上午10時30分，於第三救災救護大隊北門分隊前廣場，舉行財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會，捐贈台南市消防局災情勘查車1輛儀式，由第三救災救護大隊大隊長楊子濬代表受贈，並頒發感謝獎座及獎牌，以感謝善行義舉。

「財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會」由侯博明、侯博裕、侯博義三兄弟捐贈統一企業及環球水泥的股票而創立，以紀念父親侯永都遺愛人間，及其所屬「永都藝術館」，共同致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力。

侯永都基金會為感念消防人員救災辛勞及深覺消防救災車輛重要性，將關心社會關懷他人的心，化為具體行動，由侯永都基金會創辦人暨南紡集團總裁侯博明先生，同意捐贈台南市消防局災情勘查車1輛、拖船架1具及救災裝備1批，此輛災情勘查車為侯永都基金會歷年來捐贈的第26輛車，該部車輛及救災配備總金額高達165萬4千元，此輛車將配置於北門分隊負責各種救災及水患時期之要角。

基金會創辦人侯博明先生表示，北門區是他的故鄉，位處於較偏遠之地區，且因地理環境因素有多處屬於地勢較低窪地區，只要雨勢稍大便容易造成淹水。近來得知北門分隊急需1台可以拖船艇、搬運器材及涉水性能優越的災情勘查車，本著造福鄉里之心捐贈此輛經特殊設計，更可深入淹水路段之皮卡車，相信北門區救災量能在此車輛加入之後更能如虎添翼。

市長黃偉哲表示，侯永都社會福利慈善事業基金會，一直以來秉持企業照顧在地鄉親的精神，慷慨解囊捐贈災情勘查車1輛，此義舉不但充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉，為民眾生命財產安全一起盡心力。

消防局局長李明峯表示，災情勘查車平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，是執行防災救災的重要工具，對於侯博明先生長期熱心協助消防工作默默奉獻的善行，表達由衷感謝之意。

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